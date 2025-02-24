'Ferrari' Gafıyla İhaneti Ortaya Çıkan Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın Çalkantılı Aşkını İnceliyoruz

Avşar’ın en çok zoruna giden şey ise, ihanetin bir anlık hata değil, uzun süreli bir ilişki olmasıydı:

“Ailemde, annemde, babamda böyle şeyler olmazdı. Biz kalabalık bir aileyiz, aşiretiz. Herkes evine sahiptir, herkes affedicidir. Ama ne zamanki çok uzun süre devam ettiğini duydum, işte o bana ihanet gibi geldi.”