'Ferrari' Gafıyla İhaneti Ortaya Çıkan Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın Çalkantılı Aşkını İnceliyoruz
'Ferrari' Gafıyla İhaneti Ortaya Çıkan Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın Çalkantılı Aşkını İnceliyoruz
Magazin tarihinin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun aşkı büyük bir skandal ve unutulmaz bir gaf ile noktalanmıştı. “Ferrari’niz yeni mi?” sorusuna verdiği beklenmedik yanıtla ihaneti kendi ağzıyla itiraf eden Çilingiroğlu, belki de hayatının en büyük hatasını yapmıştı.
O dönem Türkiye’yi sarsan bu olayın detaylarını gelin birlikte hatırlayalım.
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Hülya Avşar’ı hepimiz tanıyoruz…
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Ve tabii ki onun en çok konuşulan ilişkilerinden biri de Kaya Çilingiroğlu ile yaşadığı büyük aşktı.
Ancak magazin dünyasında Kaya Çilingiroğlu’nun çapkınlıkları yıllardır konuşuluyordu.
Ama 2005 yılına gelindiğinde her şey değişti…
O an orada bulunan herkes donup kalmıştı.
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Bu gafın ardından magazin dünyası karıştı.
Hülya Avşar uzun yıllar boyunca bu konuyla ilgili çok az konuştu.
“Kaya’nın gezmeyi, çapkınlığı sevdiğini biliyordum. Bilerek kabul ettim. Ama duymak istemezdim, bilmeyi tercih etmezdim.” diyerek eski eşinin çapkınlıklarını göz ardı ettiğini ama sonunda gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldığını söyledi.
Bir zamanlar hayatını paylaştığı adamın, alkolün etkisiyle ağzından kaçırdığı bir cümle, onun için evliliğin sonunu getiren dönüm noktası oldu.
Her ne kadar bu skandal onların evliliğini bitirse de, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra için dost kalmayı başardı.
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Kaya Çilingiroğlu’nun yeni bir ilişkiye başladığı da hepimizin bildiği bir konu.
Kaya Çilingiroğlu’nun Ferrari gafı, Türk magazin tarihine geçen en büyük ihanet skandallarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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