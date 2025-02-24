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'Ferrari' Gafıyla İhaneti Ortaya Çıkan Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın Çalkantılı Aşkını İnceliyoruz

'Ferrari' Gafıyla İhaneti Ortaya Çıkan Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın Çalkantılı Aşkını İnceliyoruz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.02.2025 - 23:24

Magazin tarihinin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun aşkı büyük bir skandal ve unutulmaz bir gaf ile noktalanmıştı. “Ferrari’niz yeni mi?” sorusuna verdiği beklenmedik yanıtla ihaneti kendi ağzıyla itiraf eden Çilingiroğlu, belki de hayatının en büyük hatasını yapmıştı. 

O dönem Türkiye’yi sarsan bu olayın detaylarını gelin birlikte hatırlayalım.

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Hülya Avşar’ı hepimiz tanıyoruz…

Hülya Avşar’ı hepimiz tanıyoruz…

Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri, oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de yıllardır gündemde. 1980’li yıllarda sinemaya adım atan Hülya Avşar, kendine has duruşu, dobra açıklamaları ve güçlü karakteriyle her zaman dikkat çekmeyi başarmış bir isim. Hem aşk hayatı hem de özel yaşantısıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Ve tabii ki onun en çok konuşulan ilişkilerinden biri de Kaya Çilingiroğlu ile yaşadığı büyük aşktı.

Ve tabii ki onun en çok konuşulan ilişkilerinden biri de Kaya Çilingiroğlu ile yaşadığı büyük aşktı.

1990’lı yılların sonunda yolları kesişen çift, kısa sürede dillere destan bir birlikteliğe imza attı. Avşar ve Çilingiroğlu, 1997 yılında evlenerek mutlu bir yuva kurdu. Evliliklerinin ikinci yılında 1998’de kızları Zehra dünyaya geldi ve bu mutluluk bir süre daha devam etti.

Ancak magazin dünyasında Kaya Çilingiroğlu’nun çapkınlıkları yıllardır konuşuluyordu.

Ancak magazin dünyasında Kaya Çilingiroğlu’nun çapkınlıkları yıllardır konuşuluyordu.

Spor yorumculuğu ve iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra, renkli gece hayatı ve özel yaşantısıyla da gündemde olan Çilingiroğlu’nun çapkın biri olduğu herkes tarafından biliniyordu. Ancak Hülya Avşar her zaman bu konulara mesafeli yaklaşmış, evliliğini korumayı seçmişti.

Ama 2005 yılına gelindiğinde her şey değişti…

Ama 2005 yılına gelindiğinde her şey değişti…

Tarihler 2003’ü gösterdiğinde, Kaya Çilingiroğlu’nun bir gece gezmesinde magazin muhabirlerinin karşısına çıkması büyük bir skandala yol açtı. Muhabirler, “Kaya Bey, Ferrari’niz yeni mi?” diye sorunca, beklenmedik bir an yaşandı. Çilingiroğlu, “Siz nereden biliyorsunuz Ferrari’ni?” diyerek adeta ihanetini kendi ağzıyla itiraf etti.

O an orada bulunan herkes donup kalmıştı.

O an orada bulunan herkes donup kalmıştı.

Çilingiroğlu, Hülya Avşar’ı o dönemde Feraye Tanyolaç ile aldattığını farkında olmadan kabul etmişti. O zamana kadar yalnızca bir dedikodudan ibaret olan bu söylenti, ünlü iş insanının ağzından çıkan bu cümleyle resmiyet kazanmış oldu.

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Bu gafın ardından magazin dünyası karıştı.

Bu gafın ardından magazin dünyası karıştı.

Olayın yankıları günlerce, hatta aylarca sürdü. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun evliliği çatırdamaya başladı. Nihayetinde 2005 yılında çift boşanma kararı aldı ve yollarını kesin olarak ayırdı.

Hülya Avşar uzun yıllar boyunca bu konuyla ilgili çok az konuştu.

Hülya Avşar uzun yıllar boyunca bu konuyla ilgili çok az konuştu.

Ancak 2024 yılında Ahmet Mümtaz Taylan’ın Empati programına konuk olduğunda, yıllardır içinde sakladığı duyguları ilk kez açıkladı.

“Kaya’nın gezmeyi, çapkınlığı sevdiğini biliyordum. Bilerek kabul ettim. Ama duymak istemezdim, bilmeyi tercih etmezdim.” diyerek eski eşinin çapkınlıklarını göz ardı ettiğini ama sonunda gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldığını söyledi.

“Kaya’nın gezmeyi, çapkınlığı sevdiğini biliyordum. Bilerek kabul ettim. Ama duymak istemezdim, bilmeyi tercih etmezdim.” diyerek eski eşinin çapkınlıklarını göz ardı ettiğini ama sonunda gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldığını söyledi.

Avşar’ın en çok zoruna giden şey ise, ihanetin bir anlık hata değil, uzun süreli bir ilişki olmasıydı:

“Ailemde, annemde, babamda böyle şeyler olmazdı. Biz kalabalık bir aileyiz, aşiretiz. Herkes evine sahiptir, herkes affedicidir. Ama ne zamanki çok uzun süre devam ettiğini duydum, işte o bana ihanet gibi geldi.”

Bir zamanlar hayatını paylaştığı adamın, alkolün etkisiyle ağzından kaçırdığı bir cümle, onun için evliliğin sonunu getiren dönüm noktası oldu.

Bir zamanlar hayatını paylaştığı adamın, alkolün etkisiyle ağzından kaçırdığı bir cümle, onun için evliliğin sonunu getiren dönüm noktası oldu.

Kaya Çilingiroğlu ise, yıllar sonra verdiği bir röportajda Ferrari gafı hakkında konuştuğunda pişmanlığını dile getirdi.

“İçkiden uzak durmadık, Allah çarptı o günküleri. Hala o görüntüleri seyretmedim, hala utanıyorum.” diyerek, bu gafın kendi kariyerine ve özel hayatına olan etkisini açıkça kabul etti.

Her ne kadar bu skandal onların evliliğini bitirse de, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra için dost kalmayı başardı.

Her ne kadar bu skandal onların evliliğini bitirse de, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra için dost kalmayı başardı.

Özel günlerde bir araya gelen ikili, Zehra’nın doğum günlerinde ve mezuniyetlerinde birlikte poz veriyor.

Hatta Avşar, bir doğum günü çıkışında muhabirlere şu sözleriyle yine çok konuşulmuştu:

“Bizim mutluluğumuzu siz görmeseniz de biz sürekli yaşıyoruz.”

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Kaya Çilingiroğlu’nun yeni bir ilişkiye başladığı da hepimizin bildiği bir konu.

Kaya Çilingiroğlu’nun yeni bir ilişkiye başladığı da hepimizin bildiği bir konu.

Hülya Avşar’a “Kaya Bey evlenirse düğüne gider misiniz?” diye sorulduğunda ise net bir yanıt verdi:

Düğün olursa gitmem. Kıskançlık değil ama her şeyin bir sınırı var. Mutluluklar diliyorum.”

Kaya Çilingiroğlu’nun Ferrari gafı, Türk magazin tarihine geçen en büyük ihanet skandallarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

Kaya Çilingiroğlu’nun Ferrari gafı, Türk magazin tarihine geçen en büyük ihanet skandallarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

Bir anlık gaf, bir evliliğin bitmesine, bir aşkın son bulmasına ve yıllarca konuşulacak bir skandala dönüştü. Bugün bile “Kaya Bey, Ferrari’niz yeni mi?” sorusu, ihanet skandalını hatırlatan ikonik repliklerden biri olarak hafızalarımızda yer edinmeye devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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