Minik Serçe Hafızasıyla Şaşırttı: Sezen Aksu'nun Ajda Pekkanla Tanışma Hikayesini Biliyor muydunuz?

Ajda Pekkan ve Sezen Aksu… İki dev isim, iki efsane… Peki hiç düşündünüz mü? Sezen Aksu ve Ajda Pekkan nasıl tanıştı? Bu büyük buluşmanın hikayesini Minik Serçe, kendi ağzından anlatıyor. Ve en ilginci ne biliyor musunuz? Sezen Aksu, Ajda Pekkan’la ilk yüz yüze geldikleri gün ne giydiğini bile hatırlıyor.