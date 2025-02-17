Minik Serçe Hafızasıyla Şaşırttı: Sezen Aksu'nun Ajda Pekkanla Tanışma Hikayesini Biliyor muydunuz?
Minik Serçe Hafızasıyla Şaşırttı: Sezen Aksu'nun Ajda Pekkanla Tanışma Hikayesini Biliyor muydunuz?
Ajda Pekkan ve Sezen Aksu… İki dev isim, iki efsane… Peki hiç düşündünüz mü? Sezen Aksu ve Ajda Pekkan nasıl tanıştı? Bu büyük buluşmanın hikayesini Minik Serçe, kendi ağzından anlatıyor. Ve en ilginci ne biliyor musunuz? Sezen Aksu, Ajda Pekkan’la ilk yüz yüze geldikleri gün ne giydiğini bile hatırlıyor.
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O, Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan biri… Bize aşkı, hüznü, hayal kırıklıklarını ve mutluluğu en güzel sözlerle, en unutulmaz melodilerle anlatan Sezen Aksu…
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Hayatımıza Minik Serçe olarak giren Sezen Aksu, 1975 yılına ilk 45’liğini çıkardı. Ama beklediği gibi olmadı… İlk şarkısı “Sezen Seley” pek ilgi görmedi.
Ama minik serçe hiç vazgeçmedi. Bir kez sektöre adımını attığında durmak bilmiyordu. Ardından gelen "Tükeneceğiz" , "Firuze" gibi şarkılarıyla Türkiye’nin en büyük sanatçılarından biri olacağını kimse tahmin edemezdi.
Ancak bu kariyer yolculuğunun en unutulmaz anlarından biri de Ajda Pekkan’la tanışma hikayesi oldu… Ve bu hikaye gerçekten de inanılmaz!
Sezen Aksu, yıllar önce katıldığı bir programda Ajda Pekkan’la tanışma hikayesini anlatıyor. O zamanlar öğrencilik yıllarında olan Aksu, hayatının en büyük sürprizlerinden birini yaşamış!
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“İlk 45’liğim çıktığında İzmir’de okuyorum. Ben öğrenciyim o zamanlar. Bir telefon geldi bana. ‘Ben Ajda Pekkan, Sezen Aksu ile görüşebilir miyim?’ diye.
Ben de sandım ki, arkadaşlarımdan biri benimle dalga geçiyor. Çünkü o dönem matrak telefon şakaları yapan arkadaşlarım vardı. O yüzden “Ben de Ajda Pekkan’ım, hatta arada bir Sophia Loren de olurum” dedim.
Ama konuşmaya devam ettikçe bir anda jeton düştü. Gerçekten de karşımdaki Ajda Pekkan’dı. Elim ayağım boşaldı, heyecandan ne diyeceğimi bilemedim.
Beni İstanbul’a davet etti. O zamanlar Çamlık’ta oturuyordu. İşte benim İstanbul’da ilk kaldığım ev de Ajda’nın evi oldu.”
İşte burada bir detay var ki, Ajda Pekkan bile şaşırıyor… Sezen Aksu, yıllar önce ilk yüz yüze geldiklerinde Ajda Pekkan’ın o gün ne giydiğini bile hatırlıyor.
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Ajda Pekkan'ın tanıştıkları gün pileli bir etek giydiğini anlatan Aksu, ''Taba rengi bir çizme ve yakalı da böyle bir süveter vardı üzerinde. Peri kızları gibi döne döne dolaşıyordun. Ben de seni böyle kedi gibi takip ediyordum. Bütün yaptıklarını…” diyor.
İşte Sezen Aksu’nun unutulmaz müzik yolculuğunun en önemli dönüm noktalarından biri böyle başlamış oldu. Minik Serçe, kendi yeteneği ve emeğiyle bir efsaneye dönüşürken, Ajda Pekkan’la tanışması da onun için belki de en büyük motivasyonlardan biri oldu.
Sezen Aksu’nun müziğe kazandırdığı Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Levent Yüksel, Tarkan, Işın Karaca, Sertab Erener gibi onlarca isim, hayatımıza kattığı onlarca unutulmaz şarkı ve her dönem hafızalarımıza kazınan sahne enerjisi…
İşte Minik Serçe’yi Minik Serçe yapan şey de tam olarak bu! Ve Ajda Pekkan’la yolları kesiştiğinde attığı o büyük adım, Türkiye müzik tarihine altın harflerle yazılmış bir dostluğun başlangıcı oldu...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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