Hık Demiş Hande'nin Burnundan Düşmüş! Ünlü Çiftlerin Olası Çocuklarını Görmeye Hazır Mısınız?
Hık Demiş Hande'nin Burnundan Düşmüş! Ünlü Çiftlerin Olası Çocuklarını Görmeye Hazır Mısınız?
Sonunda ünlü çiftler, magazinin en çok konuşulan aşklarını bir adım öteye taşıdık! Eğer bu ünlüler evlense ve bir çocukları olsaydı, nasıl görünürdü diye yapay zekaya sorduk. Ortaya çıkan sonuçlar hem şaşırtıcı hem de eğlenceli! Daha önce bambaşka isimleri bir araya getirip çocuklarını hayal etmiştik, şimdi ise gerçek aşklar üzerinden gidiyoruz.
Hazırsanız, ünlü genlerin birleşiminden doğan hayali çocuklara birlikte göz atalım ❤️🔎
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce Murat Boz ile Rihanna, Mert Yazıcıoğlu ile Cara Delevingne gibi alakasız ünlüleri bir araya getirip çocukları olsaydı nasıl görünürdü diye merak etmiştik ve bunu içerik haline getirmiştik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi ise gerçek aşklar üzerinden gidiyoruz. Hazırsanız ünlü genlerin birleşiminden doğan hayali çocuklara birlikte göz atalım 👇
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora
Mauro Icardi ve China Suarez
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğulcan Engin ve İlayda Alişan
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan
Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız
Sıla ve İlker Kareli
Hakan Sabancı ve Hande Erçel
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın