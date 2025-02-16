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Hık Demiş Hande'nin Burnundan Düşmüş! Ünlü Çiftlerin Olası Çocuklarını Görmeye Hazır Mısınız?

Hık Demiş Hande'nin Burnundan Düşmüş! Ünlü Çiftlerin Olası Çocuklarını Görmeye Hazır Mısınız?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.02.2025 - 14:58

Sonunda ünlü çiftler, magazinin en çok konuşulan aşklarını bir adım öteye taşıdık! Eğer bu ünlüler evlense ve bir çocukları olsaydı, nasıl görünürdü diye yapay zekaya sorduk. Ortaya çıkan sonuçlar hem şaşırtıcı hem de eğlenceli! Daha önce bambaşka isimleri bir araya getirip çocuklarını hayal etmiştik, şimdi ise gerçek aşklar üzerinden gidiyoruz. 

Hazırsanız, ünlü genlerin birleşiminden doğan hayali çocuklara birlikte göz atalım  ❤️🔎

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Daha önce Murat Boz ile Rihanna, Mert Yazıcıoğlu ile Cara Delevingne gibi alakasız ünlüleri bir araya getirip çocukları olsaydı nasıl görünürdü diye merak etmiştik ve bunu içerik haline getirmiştik.

Daha önce Murat Boz ile Rihanna, Mert Yazıcıoğlu ile Cara Delevingne gibi alakasız ünlüleri bir araya getirip çocukları olsaydı nasıl görünürdü diye merak etmiştik ve bunu içerik haline getirmiştik.

Henüz görmeyenler için içeriğimizi şöyle bırakıyoruz:

Şimdi ise gerçek aşklar üzerinden gidiyoruz. Hazırsanız ünlü genlerin birleşiminden doğan hayali çocuklara birlikte göz atalım 👇

Şimdi ise gerçek aşklar üzerinden gidiyoruz. Hazırsanız ünlü genlerin birleşiminden doğan hayali çocuklara birlikte göz atalım 👇

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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