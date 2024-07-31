Dünyanın En Alakasız İkililerini Bir Araya Getirdik: Başka Bir Evrende Çocukları Olsa Nasıl Gözükürdü?
Dünyanın En Alakasız İkililerini Bir Araya Getirdik: Başka Bir Evrende Çocukları Olsa Nasıl Gözükürdü?
Dünyanın en alakasız ünlü ikililerini bir araya getirdik!
Paralel evrende aşka düşüp evlenmiş, bir de çocuk yapmış olasalardı neye benzerdi diye sorduk... Ortalık şenlendi!
Hazırsanız başlıyoruz! 🚀
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1. Mert Yazıcıoğlu ve Cara Delevingne
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2. Beyaz ve Angelina Jolie
3. Justin Bieber ve Sıla Türkoğlu
4. Murat Boz ve Rihanna
5. Natalie Portman ve Özcan Deniz
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6. Beyonce ve Nusret
7. Sinan Akçıl ve Kylie Jenner
8. Uraz Kaygılaroğlu ve Bella Hadid
9. Uzi ve Taylor Swift
10. Tuba Büyüküstün ve Zayn Malik
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11. Danla Bilic ve Michelle Morrone
12. Zeynep Bastık ve Harry Styles
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