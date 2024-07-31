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Dünyanın En Alakasız İkililerini Bir Araya Getirdik: Başka Bir Evrende Çocukları Olsa Nasıl Gözükürdü?

Dünyanın En Alakasız İkililerini Bir Araya Getirdik: Başka Bir Evrende Çocukları Olsa Nasıl Gözükürdü?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 18:25

Dünyanın en alakasız ünlü ikililerini bir araya getirdik! 

Paralel evrende aşka düşüp evlenmiş, bir de çocuk yapmış olasalardı neye benzerdi diye sorduk... Ortalık şenlendi!

Hazırsanız başlıyoruz! 🚀

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1. Mert Yazıcıoğlu ve Cara Delevingne

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2. Beyaz ve Angelina Jolie

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3. Justin Bieber ve Sıla Türkoğlu

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10. Tuba Büyüküstün ve Zayn Malik
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11. Danla Bilic ve Michelle Morrone

12. Zeynep Bastık ve Harry Styles

12. Zeynep Bastık ve Harry Styles
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