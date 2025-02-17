Artık Kendi Kadar Güzel Bir Bebeği Var: Şimdilerin Ünlü Oyuncusu Olan Bu Küçük Kızı Tanıyabilecek Misiniz?

Her hareketini yakından takip ettiğimiz birbirinden kıymetli ünlülerimiz zaman zaman tozlu çocukluk albümlerinden fırlamış fotoğraflarla gündeme oturuyor biliyorsunuz.

Bugün de yine elimizde şimdilerde çok ünlü olan en az kendi kadar güzel bir de bebeği olan bir ünlümüzün yıllar öncesinden kalma aile fotoğrafları var...

Benzerliği görmek çok zor değil ama yine de bir bakalım hadi! Bakalım siz şimdi göreceğiniz sarı saçlı, gülüşü insanın içini ısıtan minik kızın hangi ünlümüz olduğunu çıkarabilecek misiniz?