Artık Kendi Kadar Güzel Bir Bebeği Var: Şimdilerin Ünlü Oyuncusu Olan Bu Küçük Kızı Tanıyabilecek Misiniz?
Artık Kendi Kadar Güzel Bir Bebeği Var: Şimdilerin Ünlü Oyuncusu Olan Bu Küçük Kızı Tanıyabilecek Misiniz?
Her hareketini yakından takip ettiğimiz birbirinden kıymetli ünlülerimiz zaman zaman tozlu çocukluk albümlerinden fırlamış fotoğraflarla gündeme oturuyor biliyorsunuz.
Bugün de yine elimizde şimdilerde çok ünlü olan en az kendi kadar güzel bir de bebeği olan bir ünlümüzün yıllar öncesinden kalma aile fotoğrafları var...
Benzerliği görmek çok zor değil ama yine de bir bakalım hadi! Bakalım siz şimdi göreceğiniz sarı saçlı, gülüşü insanın içini ısıtan minik kızın hangi ünlümüz olduğunu çıkarabilecek misiniz?
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Ünlülerimiz zaman zaman çocukluk fotoğraflarını kendileri paylaşıyor, zaman zaman da tozlu albümlerin arasından ortaya çıkan fotoğraflar sosyal medyada jet hızıyla yayılıyor.
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Aşağıda gördükleriniz ile sol baştan Uraz Kaygılaroğlu, Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un küçüklüğü... ❤️
Şimdi bir bilmece ile karşınızdayız müsaadenizle! Fotoğrafa dikkatlice bakmanızı rica ediyoruz...
Sarı saçları ve sıcacık gülüşü ile içimizi ısıtan bu güzel kızın hangi ünlümüz olduğunu çıkarabildiniz mi?
Bir ipucu verelim; kendisinin şimdi güzelliğiyle hepimizi hayran bırakmış minicik bir kızı var. Fotoğraftaki minik kıza da epey benziyor üstelik!
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Şu kaküllerin ve gülünce kısılan gözlerin tatlılığına bakar mısınız? Çıkarabildik mi?
Yukarıda gördüğünüz fotoğraflar Kavak Yelleri'nin Mine'si, hepimizin gönlünde duru güzelliği ve samimiyetiyle taht kurmuş Aslı Enver'e ait tabii ki!
Elay'ı ilk zamanlarda herkes babasına benzetmişti ama meğer günahını almışız Aslı Enver'in. Minik Elay minik Aslı'nın resmen kopyası çünkü!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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