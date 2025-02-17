Geçmişten Bugüne Düşen Mektup: Oğuz Atay'dan Hayranı Olduğunu Söyleyen Cem Yılmaz'a İnciler!
Yapay zekanın becerileri aldı başını gidiyor. Kimi zaman çok parlak fikirlere kimi zaman da 'olmasa da olurdu' dediğimiz projelere şahitlik ediyoruz.
Konu ünlüler olduğundaysa yelpaze iyice genişliyor. Fırsatı elimize geçmişken bir fikir de bizden çıksın dedik! Ünlüleri hayran olduklarını söyledikleri veya 'idolü' ilan ettikleri birbirinden kıymetli isimlerle buluşturma imkanımız varken ne bekliyoruz ki diye düşündük ve ChatGPT'nin kapısına yine birtakım ricalarda bulunmak için dayandık!
Serimizin ilk ismi Cem Yılmaz. Ünlü komedyenin 2008 yılında verdiği röportajda Oğuz Atay hayranlığını baz alarak, Oğuz Atay'ın geçmişten bugüne Cem Yılmaz'ın ta kendisine bir mektup göndermesini rica ettik.
Bizce sonuç şahane oldu! Gelin, duayen Oğuz Atay Cem Yılmaz'ı nasıl değerlendirmiş, neler önermiş beraber görelim.
Hatırlayanı mutlaka vardır! Yıllar önce HaberTürk ekranlarında Kısa Devre isimli bir sohbet programı yayınlanıyordu.
Kısa Devre'nin moderatör koltuğunda ise Psikiyatr-yazar Cem Mumcu, oyuncu Pelin Batu ve Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin oturuyordu.
Tarih 22 Kasım 2008'i gösterdiğinde de ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı ağırlamışlardı. Oldukça hararetli ve heyecanlı geçen programda özellikle bir açıklama dikkat çekmişti.
Fakat eski günlerin güzelliği tabii... 2008'deki programda Cem Yılmaz ve moderatörler arasında oldukça anlamlı ve derin bir sohbet geçiyor.
Ülkede bu soruya genelde herkesin "yabancı" isimleri örnek göstererek cevap verdiğini belirten Cem Yılmaz, "Ben yerellerden söyleyeceğim" diyor.
Buyurun, önce 2008'den kalma o anları bir beraber izleyelim!
Cem Yılmaz da Oğuz Atay'ı okumuş ve anlamış herkes gibi mizahının derinliğine vurulmuş gördüğünüz gibi... E elimizde yapay zeka gibi bir nimet var.
Sonuç beklediğimizin de ötesinde oldu. Gelin, geçmişten bugüne düşen mektubumuzda Oğuz Atay, Cem Yılmaz için neler demiş, ne önermiş beraber görelim!
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