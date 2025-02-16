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Ali Atay'ın Kopyası Fiko'dan Sonra Süreyya'yı Kendine Benzetmeyi Başaran Hazal Kaya'dan Duygusal Kutlama!

Ali Atay'ın Kopyası Fiko'dan Sonra Süreyya'yı Kendine Benzetmeyi Başaran Hazal Kaya'dan Duygusal Kutlama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.02.2025 - 00:23

2023'te ikinci çocukları, ilk kızları Süreyya Leyla'yı kucağına alan Hazal Kaya ve Ali Atay geçtiğimiz saatlerde biricik kızlarının ikinci yaş gününü kutladı. 

Hazal Kaya, deprem döneminin akabinde doğan kızına oldukça duygusal bir doğum günü mesajı bırakırken biz de Süreyya Leyla'nın son halini gördük!

Gelin, ne kadar büyüdüğüne inanamayacağınız Süreyya nasıl da annesinin kopyası olmuş beraber görelim!

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2019'da evlenen Hazal Kaya ve Ali Atay senelerdir ayrı ayrı oyunculuğuyla gönlümüzde taht kurmuş isimlerden.

2019'da evlenen Hazal Kaya ve Ali Atay senelerdir ayrı ayrı oyunculuğuyla gönlümüzde taht kurmuş isimlerden.

Ve onlarınki bir kendine has ama oldukça güzel bir aşk hikayesi biliyorsunuz! Hazal Kaya'nın Ali Atay'ı 'tavlamasıyla' başlayan serüven, yıllara yayılan bir aşk masalı, tutku ve hayat yoldaşlığına dönüştü.

Kısa süre içerisinde musmutlu bir aile kuran ikili, doğal ve samimi halleriyle hep en beğenilen ünlü çekirdek aileleri içinde yer aldı. Önce evlendikleri sene Fikret Ali geldi dünyaya!

Kısa süre içerisinde musmutlu bir aile kuran ikili, doğal ve samimi halleriyle hep en beğenilen ünlü çekirdek aileleri içinde yer aldı. Önce evlendikleri sene Fikret Ali geldi dünyaya!

Hepimize de ufak çaplı bir şok yaşatmıştı hatırlarsanız! Fikret Ali, babası Ali Atay'ın birebir kopyasıydı çünkü, şakasız ve filtresiz...❤️

2023'te de Süreyya Leyla giriş yaptı hayatlarına! Bir kız bir erkek çocukla tamamlanan ikili, uzunca bir süre kızlarının yüzünü göstermemeyi tercih etti.

2023'te de Süreyya Leyla giriş yaptı hayatlarına! Bir kız bir erkek çocukla tamamlanan ikili, uzunca bir süre kızlarının yüzünü göstermemeyi tercih etti.

İlk kez birinci yaş doğum gününde yüzünü gördüğümüz Süreyya Leyla'yı görür görmez Hazal Kaya'nın ikinci denemesinde başarılı olduğuna kanaat getirmiştik.

İlk kez birinci yaş doğum gününde yüzünü gördüğümüz Süreyya Leyla'yı görür görmez Hazal Kaya'nın ikinci denemesinde başarılı olduğuna kanaat getirmiştik.

Çünkü Süreyya da abisi Fiko'nun babasına benzediği kadar annesine benziyordu. Uzun bir zamandır güzel Süreyya'ya hasret kalmıştık.

Geçtiğimiz saatlerde Hazal Kaya'dan gelen doğum günü mesajıyla bugün Süreyya'nın 2. yaşına girdiğini öğrenirken son halini de görmüş olduk!

Geçtiğimiz saatlerde Hazal Kaya'dan gelen doğum günü mesajıyla bugün Süreyya'nın 2. yaşına girdiğini öğrenirken son halini de görmüş olduk!

Biz görmeyeli epey büyümüş, epey de güzelleşmiş minik Süroş!

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Hazal Kaya ülkeyi yasa boğan deprem döneminin akabinde doğan kızına oldukça duygusal bir de mesaj bıraktı...

Hazal Kaya ülkeyi yasa boğan deprem döneminin akabinde doğan kızına oldukça duygusal bir de mesaj bıraktı...

 Bir daha nasıl iyi hissederiz diye düşündüğümüz günlerde, erkenden, sanki “Korkma anne, halledeceğiz” der gibi geldin... Her doğum günün umut bize canım kızım. İyi ki geldin. Sağlıkla büyü, hep güzel günlerin olsun 💗

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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