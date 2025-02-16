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"Asıl İşim Depresyon" Diyen Teoman'ın Arkasına Gizlenip Poz Veren Adamın Bakışları Hislere Tercüman Oldu!

"Asıl İşim Depresyon" Diyen Teoman'ın Arkasına Gizlenip Poz Veren Adamın Bakışları Hislere Tercüman Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.02.2025 - 22:34

Son zamanlarda yaptığı 'çarpıcı' açıklamalara bir yenisini ekleyen Teoman, sokak röportajı verirken çekilen fotoğrafındaki detayla gündeme oturdu!

Teoman konuşurken arkasında istifini hiç bozmadan poz kesen adam da, adamın bakışları da X kullanıcısını pek bir keyiflendirdi. Gelin, neler yaşanmış beraber bakalım!

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Serseri doğduğuna ve serseri öleceğine sadece kendini değil milyonları inandıran Teoman, Türk rock müziğinin efsane isimlerinden biliyorsunuz.

Serseri doğduğuna ve serseri öleceğine sadece kendini değil milyonları inandıran Teoman, Türk rock müziğinin efsane isimlerinden biliyorsunuz.

Koca bir nesli hem kendine hem de şarkılarına aşık eden Teoman'ı son zamanlarda sürekli konuşuyor olmamızın sebebi ise verdiği röportajlardaki şerbetli hali!

Koca bir nesli hem kendine hem de şarkılarına aşık eden Teoman'ı son zamanlarda sürekli konuşuyor olmamızın sebebi ise verdiği röportajlardaki şerbetli hali!

Son yıllarda o cool tavrı ve görünümünün arkasından tonton bir orta yaşlı çıkan ünlü şarkıcı, birbirinden enteresan ve komik açıklamarıyla sık sık gündeme geliyor.

Son yıllarda o cool tavrı ve görünümünün arkasından tonton bir orta yaşlı çıkan ünlü şarkıcı, birbirinden enteresan ve komik açıklamarıyla sık sık gündeme geliyor.

Hayatı boş verdiğini aylardır farklı farklı varyasyonlarla dile getiren Teoman, bugün de yine "benim asıl işim depresyon" açıklamasıyla dikkat çekti.

Hayatı boş verdiğini aylardır farklı farklı varyasyonlarla dile getiren Teoman, bugün de yine "benim asıl işim depresyon" açıklamasıyla dikkat çekti.

Buraya kadar her şey normaldi de arkada istifini hiç bozmayan bir de üstüne poz keserken üç numaralı bakışını atan adam fark edilince X pek bir şenlendi!

Buraya kadar her şey normaldi de arkada istifini hiç bozmayan bir de üstüne poz keserken üç numaralı bakışını atan adam fark edilince X pek bir şenlendi!
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Gelin kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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