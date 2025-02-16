Oyuncağına Bile Onun İsmini Vermiş: Sıla Türkoğlu Zamanında Hangi Ünlü Oyuncuya Aşık Olduğunu İtiraf Etti!
Oyuncağına Bile Onun İsmini Vermiş: Sıla Türkoğlu Zamanında Hangi Ünlü Oyuncuya Aşık Olduğunu İtiraf Etti!
Ünlülerimiz ne zaman İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu olsa kendileri hakkında yepyeni şeyler öğreniyoruz!
Geçtiğimiz günlerde de İbrahim Selim'in konuğu Kızılcık Şerbeti dizisinde fırtınalar estiren Sıla Türkoğlu'ydu. Türkoğlu, 'Küçükken oyuncak bebeklerinden birine verdiğin en garip isim neydi?' sorusuna gençlik aşkı itirafıyla cevap verdi!
Bir dönem Serseri dizisinde en gözde isimlerden biri olan Okan Yalabık'a aşık olduğunu açıklayan Sıla Türkoğlu, Okan Yalabık fanlarını resmen harekete geçirdi.
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Başarılı oyunculuğu ve el değmemiş duru güzelliğiyle öne çıkan Sıla Türkoğlu son zamanların en gözde oyuncularından biliyorsunuz!
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İki sezondur reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Türkoğlu, kısacık bir süre içerisinde milyonların beğenisini kazananlardan biri haline geldi.
Haliyle, sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da konuşulur oldu! Rol arkadaşı Doğukan Güngör'le aynı dizideki gibi yaşadığı toksik aşkın ardından mutluluğu Ata Ayyıldız'da bulmuştu.
Birkaç aydır beraber olduğu Ata Ayyıldız'la ne zaman bir poz paylaşsa gözleri ışıldayan Sıla Türkoğlu'nun keyfi şimdilerde çok yerinde anlayacağınız.
Şimdi gündeme oturmasının sebebi ise gençlik aşkı itirafı! Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu olan Türkoğlu, küçükken hangi ünlü oyuncuya aşık olduğunu açıkladı!
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Konu, İbrahim Selim'in "Küçükken oyuncak bebeklerinden birine verdiğin en garip isim neydi?" sorusunu yöneltmesiyle başladı. Türkoğlu, "Garip değil ama adı Ömer diye bir bebeğim vardı" dedi.
Ömer ismini vermesinin sebebinin altından ise Okan Yalabık çıktı! Küçükken Okan Yalabık'a aşık olduğunu itiraf eden Sıla Türkoğlu,
Buyurun önce o anları beraber izleyelim👇
Meğer Yalabık'ın taliplisi çokmuş! Gelin, şimdi de kimler ne demiş onu görelim 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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