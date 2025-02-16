Beraat Kararıyla Şenlenen Dilan Polat Ex Koğuş Arkadaşları Nihal ve Bahar Candan'la Fena Dalga Geçti!
Beraat Kararıyla Şenlenen Dilan Polat Ex Koğuş Arkadaşları Nihal ve Bahar Candan'la Fena Dalga Geçti!
Geçen sene aynı dönemlerde farklı suçlamalarla tutuklanarak cezaevine giden Dilan Polat ve Nihal ile Bahar Candan kardeşler 9 ay boyunca aynı koğuşta kalmıştı hatırlarsanız.
Cezaevi süreci bittikten sonra bu konu hakkında tek kelime edilmezken sessizliği bozan Dilan Polat oldu. Banu Parlak davasında beraat aldıktan sonra pek bir keyiflenen Dilan Polat, 9 ay boyunca beraber kaldığı koğuş arkadaşlarını yerden yere vurup fena tiye aldı!
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Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti hatırlarsanız.
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Aynı dönemde cezaevine giren birçok fenomen olmuştu bunlardan en popülerleri de Candan kardeşlerdi mutlaka hatırlarsınız.
Dilan Polat da biricik kocası Engin de cezaevinden sonra hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ederken fenomenliği de elden bırakmadılar.
Aynı şey Nihal ve Bahar Candan için de geçerli tabii ki. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyaya tövbe eden kız kardeşler şimdilerde Polatlar gibi gayet aktif.
Tutuklanma tarihlerinden de fark etmişsinizdir, fenomenlerin birer birer içeri alındığı dönemde Bahar Candan, Nihal Candan ve Dilan Polat koğuş arkadaşı olmuştu.
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Konuyla ilgili ilk çirkinleşen geçtiğimiz saatlerde Dilan Polat oldu... 🙈 Geçtiğimiz gün beraat kararı alınca pek bir şenlenen Dilan, Candan kardeşlerle fena dalga geçti.
Nihal ve Bahar Candan'ın konuşma şeklini taklit ederek "9 ay bu sesleri duydum" dedi.
İşi tek hikayede de bırakmadı tabii kii. Huyudur, başlamışken devamını da getirdi.
Candan kardeşlerden henüz bir dönüş olmadı...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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