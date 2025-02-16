onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Beraat Kararıyla Şenlenen Dilan Polat Ex Koğuş Arkadaşları Nihal ve Bahar Candan'la Fena Dalga Geçti!

Beraat Kararıyla Şenlenen Dilan Polat Ex Koğuş Arkadaşları Nihal ve Bahar Candan'la Fena Dalga Geçti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.02.2025 - 17:44

Geçen sene aynı dönemlerde farklı suçlamalarla tutuklanarak cezaevine giden Dilan Polat ve Nihal ile Bahar Candan kardeşler 9 ay boyunca aynı koğuşta kalmıştı hatırlarsanız. 

Cezaevi süreci bittikten sonra bu konu hakkında tek kelime edilmezken sessizliği bozan Dilan Polat oldu. Banu Parlak davasında beraat aldıktan sonra pek bir keyiflenen Dilan Polat, 9 ay boyunca beraber kaldığı koğuş arkadaşlarını yerden yere vurup fena tiye aldı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti hatırlarsanız.

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti hatırlarsanız.

Geçtiğimiz günlerde de önce eşi Engin Polat dolandırıcılık suçlamasından beraat almıştı, ardından da hem Dilan hem Engin'e hem de babaları Sezgin Polat'a Banu Parlak davasından beraat kararı çıkmıştı.

Aynı dönemde cezaevine giren birçok fenomen olmuştu bunlardan en popülerleri de Candan kardeşlerdi mutlaka hatırlarsınız.

Aynı dönemde cezaevine giren birçok fenomen olmuştu bunlardan en popülerleri de Candan kardeşlerdi mutlaka hatırlarsınız.

Moda programlarıyla hayatımıza giren ikili de 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmış, önce Nihal'in sonra Bahar'ın olmak üzere tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Dilan Polat da biricik kocası Engin de cezaevinden sonra hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ederken fenomenliği de elden bırakmadılar.

Dilan Polat da biricik kocası Engin de cezaevinden sonra hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ederken fenomenliği de elden bırakmadılar.

Dilan Polat günde 60-70 hikaye paylaştığı düzene aynen geri döndü, işin tuhafı Engin Polat da daha önce hiç olmadığı kadar aktif olmaya karar verdi sosyal medyada. Çıktıklarından beri her adımları ayrı olay olup tepki çeken çift hemen hemen her gün konuşulmayı başarıyor.

Aynı şey Nihal ve Bahar Candan için de geçerli tabii ki. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyaya tövbe eden kız kardeşler şimdilerde Polatlar gibi gayet aktif.

Aynı şey Nihal ve Bahar Candan için de geçerli tabii ki. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyaya tövbe eden kız kardeşler şimdilerde Polatlar gibi gayet aktif.

Lüksün dibine vurdukları ve göze soktukları hayat standartları da hala tam gaz devam ediyor üstelik. Hemen hemen her gün yeni bir paylaşım yapıyorlar veya cezaevi anılarını anlatmak üzere programlara çıkıyorlar.

Tutuklanma tarihlerinden de fark etmişsinizdir, fenomenlerin birer birer içeri alındığı dönemde Bahar Candan, Nihal Candan ve Dilan Polat koğuş arkadaşı olmuştu.

Tutuklanma tarihlerinden de fark etmişsinizdir, fenomenlerin birer birer içeri alındığı dönemde Bahar Candan, Nihal Candan ve Dilan Polat koğuş arkadaşı olmuştu.

Beraber 9 ay geçiren bu üçlünün nasıl bir şey yaşadığını elbette merak etmiştik. Fakat ne Candan kardeşler ne de Dilan Polat beraber demirler arkasında geçen aylardan hiç bahsetmemişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konuyla ilgili ilk çirkinleşen geçtiğimiz saatlerde Dilan Polat oldu... 🙈 Geçtiğimiz gün beraat kararı alınca pek bir şenlenen Dilan, Candan kardeşlerle fena dalga geçti.

Konuyla ilgili ilk çirkinleşen geçtiğimiz saatlerde Dilan Polat oldu... 🙈 Geçtiğimiz gün beraat kararı alınca pek bir şenlenen Dilan, Candan kardeşlerle fena dalga geçti.

Nihal ve Bahar Candan'ın konuşma şeklini taklit ederek "9 ay bu sesleri duydum" dedi.

İşi tek hikayede de bırakmadı tabii kii. Huyudur, başlamışken devamını da getirdi.

Candan kardeşlerden henüz bir dönüş olmadı...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın