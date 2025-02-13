Şimdi Burada Olsalardı! Vefat Eden Efsane İsimler 2025 Türkiye'sini Görseler İlk Cümleleri Ne Olurdu?
Şimdi Burada Olsalardı! Vefat Eden Efsane İsimler 2025 Türkiye'sini Görseler İlk Cümleleri Ne Olurdu?
Yapay zekanın uçsuz bucaksızlığından biraz da biz faydalanalım dedik ve ChatGPT'ye 20 vefat etmiş efsane isim vererek, her birine '2025'te bir gün geçirmek üzere günümüz Türkiye'sine geri dönselerdi, ilk cümleleri ne olurdu?' sorusunu yöneltebilir misin ricasında bulunduk.
Yöneltti sağ olsun, cevapların hepsi de birbirinden eğlenceli, birbirinden sağlam çıktı! Gelin, Albert Einstein'dan Nazım Hikmet'e, Zeki Müren'den Freddie Mercury'e efsane isimler bir günlüğüne 2025 Türkiye'sini görmeye geldiğinde ne dermiş beraber görelim!
Hazırsanız başlıyoruz 🚀
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1. William Shakespeare
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2. İbni Sina
3. Leonardo da Vinci
4. Ludwig van Beethoven
5. Vincent van Gogh
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6. Marie Curie
7. Albert Einstein
8. Zeki Müren
9. Cahit Arf
10. Yaşar Kemal
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11. Ara Güler
12. Kemal Sunal
13. Gabriel García Márquez
14. Freddie Mercury
15. Barış Manço
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16. Nazım Hikmet
17. Kobe Bryant
18. Muhammed Ali
19. Diego Maradona
20. Adile Naşit
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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