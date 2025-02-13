Şimdi Burada Olsalardı! Vefat Eden Efsane İsimler 2025 Türkiye'sini Görseler İlk Cümleleri Ne Olurdu?

Yapay zekanın uçsuz bucaksızlığından biraz da biz faydalanalım dedik ve ChatGPT'ye 20 vefat etmiş efsane isim vererek, her birine '2025'te bir gün geçirmek üzere günümüz Türkiye'sine geri dönselerdi, ilk cümleleri ne olurdu?' sorusunu yöneltebilir misin ricasında bulunduk.

Yöneltti sağ olsun, cevapların hepsi de birbirinden eğlenceli, birbirinden sağlam çıktı! Gelin, Albert Einstein'dan Nazım Hikmet'e, Zeki Müren'den Freddie Mercury'e efsane isimler bir günlüğüne 2025 Türkiye'sini görmeye geldiğinde ne dermiş beraber görelim!

Hazırsanız başlıyoruz 🚀