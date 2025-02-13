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Şimdi Burada Olsalardı! Vefat Eden Efsane İsimler 2025 Türkiye'sini Görseler İlk Cümleleri Ne Olurdu?

Şimdi Burada Olsalardı! Vefat Eden Efsane İsimler 2025 Türkiye'sini Görseler İlk Cümleleri Ne Olurdu?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.02.2025 - 01:05

Yapay zekanın uçsuz bucaksızlığından biraz da biz faydalanalım dedik ve ChatGPT'ye 20 vefat etmiş efsane isim vererek, her birine '2025'te bir gün geçirmek üzere günümüz Türkiye'sine geri dönselerdi, ilk cümleleri ne olurdu?' sorusunu yöneltebilir misin ricasında bulunduk. 

Yöneltti sağ olsun, cevapların hepsi de birbirinden eğlenceli, birbirinden sağlam çıktı! Gelin, Albert Einstein'dan Nazım Hikmet'e, Zeki Müren'den Freddie Mercury'e efsane isimler bir günlüğüne 2025 Türkiye'sini görmeye geldiğinde ne dermiş beraber görelim! 

Hazırsanız başlıyoruz 🚀

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1. William Shakespeare

1. William Shakespeare

'Bir ülke, bu kadar dramı dizilere nasıl sığdırıyor?'

2. İbni Sina

2. İbni Sina

'Veba salgınlarını ben gördüm ama sizin şu kolonya ve ekmek stoklama olayını anlamam biraz zaman alacak!'

3. Leonardo da Vinci

3. Leonardo da Vinci

'Sanırım Mona Lisa’nın yerini artık filtreli selfie’ler almış!'

4. Ludwig van Beethoven

4. Ludwig van Beethoven

'Bu kadar sesli müzik var ama ruhu olan var mı?'

5. Vincent van Gogh

5. Vincent van Gogh

'Bir zamanlar ressamları anlamadılar, şimdi de ‘AI sanat yaptı’ diye seviniyorlar... Hayırdır?'

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6. Marie Curie

6. Marie Curie

'Radyasyon tehlikeli dedim ama sanırım buradaki çay benden daha radyoaktif!'

7. Albert Einstein

7. Albert Einstein

'Işık hızını falan boş verin, şu trafik ne olacak?'

8. Zeki Müren

8. Zeki Müren

'Ah canım, bir gün dönerim diye düşündüm ama meğer Bülent Hanım sahneyi hâlâ bırakmamış! Neyse, ben yine bir köşede zarafetimle bekleyeyim!' 

9. Cahit Arf

9. Cahit Arf

'Matematik problemi çözmek hâlâ kolay da, ekonomi problemi çözebilen var mı?'

10. Yaşar Kemal

10. Yaşar Kemal

'İnce Memed gibi yiğitler kalmadı mı, herkes TikTok’ta mı?'

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11. Ara Güler

11. Ara Güler

'Hadi anlatın bakalım, İstanbul’un ruhunu hâlâ fotoğraflayabiliyor musunuz, yoksa gökdelenler mi kadraja giriyor?'

12. Kemal Sunal

12. Kemal Sunal

'Hâlâ her şeyle dalga geçebiliyor muyuz, yoksa mizaha da vergi mi geldi?'

13. Gabriel García Márquez

13. Gabriel García Márquez

'Yüzyıllık Yalnızlık yazdım ama siz hâlâ topluca dertlenmeyi mi tercih ediyorsunuz?' 

14. Freddie Mercury

14. Freddie Mercury

 'Şebnem, ben bile öbür taraftan ‘Deli kızım uyan!’ diye bağırıyorum, hâlâ duymadın mı? Sahne seni bekliyor!' 

15. Barış Manço

15. Barış Manço

'Türkiye’de hâlâ ‘Domates, Biber, Patlıcan’ mı konuşuluyor?'

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16. Nazım Hikmet

16. Nazım Hikmet

Kardeşim, ben ‘güzel günler göreceğiz’ demiştim, hâlâ bekliyor musunuz?'

17. Kobe Bryant

17. Kobe Bryant

'Bu Alperen Şengün çocuk ne yapıyor öyle? Post move’ları benden mi öğrendi yoksa?'

18. Muhammed Ali

18. Muhammed Ali

'Bana ‘En büyük benim’ diyorlardı ama sanırım sizde herkes ‘en büyük’!'

19. Diego Maradona

19. Diego Maradona

'Ben Tanrı’nın eliyle gol attım, ama sizin VAR hâlâ penaltıyı göremiyor mu?'

20. Adile Naşit

20. Adile Naşit

'Ben masalları bıraktım gideli ama siz mutlu son görebildiniz mi çocuklar?'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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