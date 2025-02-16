Taş Fırın Erkeği Haluk'tan Eser Yok Şimdi: 'Dracula' Olan Tamer Karadağlı Goygoycuların Nasibini Sağlam Aldı!
Taş Fırın Erkeği Haluk'tan Eser Yok Şimdi: 'Dracula' Olan Tamer Karadağlı Goygoycuların Nasibini Sağlam Aldı!
Geçtiğimiz sene Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak göreve başlayan Tamer Karadağlı, bir dönem herkes için 'Ba ba ba ba' taş fırın erkeği Haluk'tu biliyorsunuz.
Geçtiğimiz saatlerde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olduktan sonra uzunca bir süre herhangi bir projede yer almayan Karadağlı'nın Dracula oyununun baş rolünde yer aldığı ortaya çıktı.
Dracula kılığına giren Tamer Karadağlı'nın fotoğrafları X'te hızla yayılırken, goygoyculardan da nasibini sağlam aldı!
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2002'de hayatımıza giren Çocuklar Duymasın dizisi uzun seneler boyunca devam etti ve hemen hemen her evin televizyon ekranında izlenen vazgeçilmez dizilerden biri olarak tarihe geçti.
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En öne çıkan, en sevilen karakterlerden biri de Tamer Karadağlı'nın hayat verdiği, evin reisi "Taş Fırın Erkeği Haluk"tu.
Çocuklar Duymasın'dan sonra Çocuklar Duymasın kadar kült bir projede yer almayan Tamer Karadağlı, 10 Ağustos 2023 tarihinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak göreve başladı.
Birkaç ay önce yaptığı "Lale Devri bitti" açıklaması ise epey ses getirmiş, kimilerinin büyük tepkisini çekmişti.
Geçtiğimiz saatlerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın Dracula oyununda baş rolde yer aldığı ve 'Dracula' kılığına girdiği ortaya çıktı.
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Gelin, Dracula Tamer Karadağlı için kimler ne demiş beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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