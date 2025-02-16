Mesaj Torreira'ya: Devrim Özkan'dan Ex Aşkını Unutup Yeni Aşka Yelken Açtığı İddiasına "İngilizce" Cevap!

Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı birkaç ay önce ikinci ve sonuncu kez olmak üzere bitmişti.

O zamandan bu yana sesi soluğu çıkmayan çiftin cephesinde ilk hareketlilik ise geçtiğimiz günlerde yaşanmış, Devrim Özkan'ın bu sefer de ünlü bir basketbolcuyla aşk yaşadığı iddiası ortaya atılmıştı.

Devrim Özkan, Brajkovic'le aşk iddiasını işini sağlama alarak, mesajın da doğru yere ulaştığından emin olmak umuduyla İngilizce bir açıklamayala yalanladı.

Gelin, neler yaşanmış beraber görelim!