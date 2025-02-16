Mesaj Torreira'ya: Devrim Özkan'dan Ex Aşkını Unutup Yeni Aşka Yelken Açtığı İddiasına "İngilizce" Cevap!
Mesaj Torreira'ya: Devrim Özkan'dan Ex Aşkını Unutup Yeni Aşka Yelken Açtığı İddiasına "İngilizce" Cevap!
Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı birkaç ay önce ikinci ve sonuncu kez olmak üzere bitmişti.
O zamandan bu yana sesi soluğu çıkmayan çiftin cephesinde ilk hareketlilik ise geçtiğimiz günlerde yaşanmış, Devrim Özkan'ın bu sefer de ünlü bir basketbolcuyla aşk yaşadığı iddiası ortaya atılmıştı.
Devrim Özkan, Brajkovic'le aşk iddiasını işini sağlama alarak, mesajın da doğru yere ulaştığından emin olmak umuduyla İngilizce bir açıklamayala yalanladı.
Gelin, neler yaşanmış beraber görelim!
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Son zamanlarda Galatasaraylı futbolcuların gel gitli aşkları pek popüler biliyorsunuz! Icardi zaten cepte, anlatmaya gerek yok...
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi başta olmak üzere dizilerde duru güzelliğine hayran kaldığımız oyuncu Devrim Özkan ve Torreira'nın hızlı başlayan aşkı epey gündem olmuş, çok da sevilmişti hatırlarsanız.
Oldukça yolunda gidiyormuş gibi gözüken aşkta bir anda sona gelinmişti. Sebebinin de Torreira'nın Devrim Özkan'dan oyunculuğu bırakmasını istemesi olduğu iddia edilmişti.
Ayrılıktan sonra birbirleri hakkında kapıları hiçbir zaman kapatmadan konuşan çift, kısa süre içinde aşka ikinci şansı verdi.
O zamandan bu yana da ses seda yoktu. Ta ki geçtiğimiz günlerde Devrim Özkan'ın basketbolcu Luka Brajkovic'le yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilene dek.
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Geçtiğimiz saatlerde Devrim Özkan'dan konuyla ilgili net bir açıklama geldi. Mesajını kime yolladığı da çok belliydi!
İngilizce hikaye atmayı tercih eden Devrim Özkan, işini sağlama aldı. "Günün sözü" diyerek, "Şu an bekarım. Daha önce de bekardım, şimdi ekstra bekarım" cümlesini paylaştı.
Mesaj gerekli yere ulaşmıştır diye düşünüyoruz... Bir bardak soğuk suyu gönül rahatlığıyla içebilirsin Torreira!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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