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14 Şubat'ın Bombası: Lucas Torreira'dan Ayrılan Devrim Özkan Ünlü Basketbolcuyla Yeni Bir Aşka Yelken mi Açtı?

14 Şubat'ın Bombası: Lucas Torreira'dan Ayrılan Devrim Özkan Ünlü Basketbolcuyla Yeni Bir Aşka Yelken mi Açtı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.02.2025 - 22:28

2023 senesinde ilişkileriyle hem spor hem de magazin camiasına damga vuran Lucas Torreira ve Devrim Özkan manşetlerden düşmeyen çiftlerimizden biri. İkili ayrılık kararıyla herkesler şaşırtırken 2024'te aşklarına beklenmedik bir anda yeniden devam etme kararı almıştı. Birlikte verdikleri pozlarla ve maçlardan yaptıkları paylaşımlarla sık sık konuşulan ikili kısa bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Bir süredir yalnız olan ikiliden aşkı bulan ilk taraf Devrim Özkan oldu! Hem de bu sefer ünlü basketbolcuyla!

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Magazin dünyasında Galatasaray'a olan tutkusu ve Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla adınan bahsettiren Devrim Özkan'ı ekranlardan tanıyoruz.

Magazin dünyasında Galatasaray'a olan tutkusu ve Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla adınan bahsettiren Devrim Özkan'ı ekranlardan tanıyoruz.

Kendisi yaşadığı aşk ve takımına olan bağlılığıyla spor dünyasınıda da konuşulan isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

2023'te yaşadıkları doludizgin aşkla gündemden düşmeyen Torreira ve Özkan ikilisi geçtiğimiz sene ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

2023'te yaşadıkları doludizgin aşkla gündemden düşmeyen Torreira ve Özkan ikilisi geçtiğimiz sene ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

Hatta bu şans ikiliye öyle iyi geldi ki güzel oyuncu Lucas Torreira'nın memleketine ve doğduğu eve yaptığı ziyaretle evlilik iddialarının artmasına neden oldu.

Fakat işler pek de beklendiği gibi gitmedi. Biz "Evlilik yakındır" diye düşünürken çiftimiz beklenmedik bir kararla yeniden yollarını ayırdı ve birbirlerini resmen tek çırpıda sildi.

Fakat işler pek de beklendiği gibi gitmedi. Biz "Evlilik yakındır" diye düşünürken çiftimiz beklenmedik bir kararla yeniden yollarını ayırdı ve birbirlerini resmen tek çırpıda sildi.

Bir süre sessizliğini koruyan Özkan, ayrılık sonrası "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna verdiği cevapla Torreira'ya bomba bir göndermede bulunmuştu.

Bir süre sessizliğini koruyan Özkan, ayrılık sonrası "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna verdiği cevapla Torreira'ya bomba bir göndermede bulunmuştu.

Ünlü oyuncu 'Ne kadar çok seversen sev, hiçbir zaman hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın. Bunu öğrendim' şeklinde konuşmuştu.

Özkan son günlerde yeni bir aşk iddiasıyla adından bahsettiriyordu. Güzel oyuncu basketbolcu Luka Brajkovic'le takipleşmeye başladı.

Özkan son günlerde yeni bir aşk iddiasıyla adından bahsettiriyordu. Güzel oyuncu basketbolcu Luka Brajkovic'le takipleşmeye başladı.
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Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka forması giyen Avusturyalı-Sırp Luka Brajkovic'in de Devrim Özkan'ı takip etmesi ihtimalleri kuvvetlendirdi.

Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka forması giyen Avusturyalı-Sırp Luka Brajkovic'in de Devrim Özkan'ı takip etmesi ihtimalleri kuvvetlendirdi.

Torreira'yla ilişkisinin bitmesinin ardından yeni aşk iddialarına karışan Özkan'ın Sevgililer Gününde paylaştığı kırmızı güller ise iddiaları bir nevi doğruladı.

Torreira'yla ilişkisinin bitmesinin ardından yeni aşk iddialarına karışan Özkan'ın Sevgililer Gününde paylaştığı kırmızı güller ise iddiaları bir nevi doğruladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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