14 Şubat'ın Bombası: Lucas Torreira'dan Ayrılan Devrim Özkan Ünlü Basketbolcuyla Yeni Bir Aşka Yelken mi Açtı?
14 Şubat'ın Bombası: Lucas Torreira'dan Ayrılan Devrim Özkan Ünlü Basketbolcuyla Yeni Bir Aşka Yelken mi Açtı?
2023 senesinde ilişkileriyle hem spor hem de magazin camiasına damga vuran Lucas Torreira ve Devrim Özkan manşetlerden düşmeyen çiftlerimizden biri. İkili ayrılık kararıyla herkesler şaşırtırken 2024'te aşklarına beklenmedik bir anda yeniden devam etme kararı almıştı. Birlikte verdikleri pozlarla ve maçlardan yaptıkları paylaşımlarla sık sık konuşulan ikili kısa bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Bir süredir yalnız olan ikiliden aşkı bulan ilk taraf Devrim Özkan oldu! Hem de bu sefer ünlü basketbolcuyla!
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Magazin dünyasında Galatasaray'a olan tutkusu ve Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla adınan bahsettiren Devrim Özkan'ı ekranlardan tanıyoruz.
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2023'te yaşadıkları doludizgin aşkla gündemden düşmeyen Torreira ve Özkan ikilisi geçtiğimiz sene ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.
Fakat işler pek de beklendiği gibi gitmedi. Biz "Evlilik yakındır" diye düşünürken çiftimiz beklenmedik bir kararla yeniden yollarını ayırdı ve birbirlerini resmen tek çırpıda sildi.
Bir süre sessizliğini koruyan Özkan, ayrılık sonrası "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna verdiği cevapla Torreira'ya bomba bir göndermede bulunmuştu.
Özkan son günlerde yeni bir aşk iddiasıyla adından bahsettiriyordu. Güzel oyuncu basketbolcu Luka Brajkovic'le takipleşmeye başladı.
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Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka forması giyen Avusturyalı-Sırp Luka Brajkovic'in de Devrim Özkan'ı takip etmesi ihtimalleri kuvvetlendirdi.
Torreira'yla ilişkisinin bitmesinin ardından yeni aşk iddialarına karışan Özkan'ın Sevgililer Gününde paylaştığı kırmızı güller ise iddiaları bir nevi doğruladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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