14 Şubat'ın Bombası: Lucas Torreira'dan Ayrılan Devrim Özkan Ünlü Basketbolcuyla Yeni Bir Aşka Yelken mi Açtı?

2023 senesinde ilişkileriyle hem spor hem de magazin camiasına damga vuran Lucas Torreira ve Devrim Özkan manşetlerden düşmeyen çiftlerimizden biri. İkili ayrılık kararıyla herkesler şaşırtırken 2024'te aşklarına beklenmedik bir anda yeniden devam etme kararı almıştı. Birlikte verdikleri pozlarla ve maçlardan yaptıkları paylaşımlarla sık sık konuşulan ikili kısa bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Bir süredir yalnız olan ikiliden aşkı bulan ilk taraf Devrim Özkan oldu! Hem de bu sefer ünlü basketbolcuyla!