Keyfi Pek Yerinde: Arzu Sabancı Doğum Gününü Hande'siz Geçiren Oğlu Hakan Sabancı'ya Fena Düştü!
Keyfi Pek Yerinde: Arzu Sabancı Doğum Gününü Hande'siz Geçiren Oğlu Hakan Sabancı'ya Fena Düştü!
Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla adından bahsettiren Hande Erçel'in Barış Arduç'la başrollerini paylaştığı film Sevgililer Günü'nde vizyona girdi! Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ikili hakkında ayrılık iddiaları çıkmaya başlamıştı.
14 Şubat'ta vizyona giren film yüzünden Hakan Sabancı'yla doğum gününde ayrı kalan Hande Erçel aile arasında yapılan doğum günü kutlamasının paylaşımlarının ardından merak uyandırmıştı. Hakan Sabancı'nın doğum gününde paylaşımlara hız kesmeden devam eden Arzu Sabancı oğluyla aşka geldi! Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Sabancıların en gözdelerinden olan Arzu Sabancı'nın oğullarına olan düşkünlüğüne aşinasınızdır. Kendisi yaptığı paylaşımlarla ailesine olan sevgilisini ilikilerimize kadar hissetmemizi sağlıyor.
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Özellikle ortanca oğlu Hakan Sabancı'yla yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren Arzu Sabancı zaman zaman da oğlunun Hande Erçel'le yaşadığı ilişkiyle adından bahsettiriyor.
Hakan Sabancı, annesi Arzu Sabancı, babası Ömer Sabancı, abisi Hacı Sabancı, yengesi Nazlı Sabancı ve küçük kardeşi Kerim Sabancı ile aile arasında yapılan küçük bir kutlamaya yeni yaşını karşıladı.
Bugün Rüzgara Bırak filmiyle gündeme gelen Hande Erçel'in yoğunluktan dolayı doğum gününe katılım sağlayamaması gözlerden kaçmadı.
Arzu Sabancı ise biricik oğlu 'Hakoş'una fena aşka geldi... "En iyi kalpli, en yardım sever, en düzenli" yazdığı karelerle Hakan Sabancı'nın doğum gününü kutladı.
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Hande Erçel'siz doğum gününde oğluna fena düşen Arzu Sabancı "En eğlenceli ve beni konserlere götürensin" diye ekledi.
Sabancı oğluna güzel dileklerini böyle dile getirdi 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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