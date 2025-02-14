Hande Yine Yok: Sabancıların Ortanca Oğlu Hakan Sabancı Doğum Gününü Biricik Ailesiyle Kutladı!
Hande Yine Yok: Sabancıların Ortanca Oğlu Hakan Sabancı Doğum Gününü Biricik Ailesiyle Kutladı!
Bugün Hakan Sabancı’nın doğum günü. Ailesi, Arzu Sabancı, Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı ve diğer Sabancı üyeleri sosyal medyada paylaşımlarıyla genç Sabancı'nın yeni yaşını kutladı. Ancak üç yıldır aşk yaşadığı oyuncu Hande Erçel’in bu kutlamalara dahil olmaması dikkat çekti. Sosyal medyada gözler Erçel’i ararken, ünlü oyuncunun herhangi bir paylaşım yapmaması ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Peki bu sessizlik ne anlama geliyor? İşte detaylar…
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Üç yıldır birlikte olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı’yı bu zamana kadar hep sosyal medyada birlikte gördük.
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Öyle ki ülke ülke gezip romantik karelerini paylaşmaktan geri durmayan ikili neredeyse gezmedik yer bırakmadı.
Herkes “Evlilik ne zaman?” sorusunu sorarken, hatta yüzük olup olmayacağını merak ederken bir yandan da Sabancı ailesinin Hande Erçel’i sosyal medyada takip etmemesi hep dikkat çeken bir detay oldu.
“Sabancı ailesi Erçel'i istemiyor mu?” sorusu zaman zaman gündeme gelirken ilişkinin gidişatı da muallakta görülüyordu. Bugün yaşanan gelişme de ayrılık iddialarını tekrar gündeme getirdi.
Hakan Sabancı’nın doğum günü için ailesinden adeta paylaşım yağmuru geldi. Annesi Arzu Sabancı, biricik oğlunu paylaşmalara doyamadı.
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Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı da kutlama mesajlarıyla sosyal medyada yer aldı.
Fakat tüm bu paylaşımlar arasında gözler Hande Erçel’i aradı. Yıllardır sevgilisiyle özel günleri sosyal medyada kutlamayı ihmal etmeyen oyuncunun bu kez sessiz kalması çiftin arasında bir sorun olup olmadığına dair soru işaretleri yarattı.
Hacı Sabancı
Nazlı Sabancı
Arzu Sabancı
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Arzu Sabancı
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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