Bade İşçil Fenerbahçe'nin 3-0'lık Galibiyetini Çılgınlar Gibi Dans Ederek Kutladı!
Bade İşçil Fenerbahçe'nin 3-0'lık Galibiyetini Çılgınlar Gibi Dans Ederek Kutladı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Anderlecht’i 3-0 mağlup etti. Fanatikliği ile bildiğimiz Fenerbahçeli oyuncu Bade İşçil, bu galibiyeti dans ederek kutladı. Sosyal medyada paylaştığı dans videosu kısa sürede gündem oldu. Sarı taytıyla sahneye çıkan İşçil’in neşesi dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
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Ezel dizisiyle hayatımıza giren, Ufak Tefek Cinayetler ve Holding gibi projelerde rol alan Bade İşçil oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif bir isim.
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Instagram’da sık sık paylaşımlar yapan İşçil’in sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu da biliniyoruz.
Fenerbahçe’nin Anderlecht karşısında aldığı 3-0’lık zaferin ardından, Bade İşçil galibiyeti kendine özgü bir şekilde kutladı.
Müziği açtı, sarı taytını giydi ve kendini ritme bıraktı. Kamera karşısında coşkulu bir şekilde dans eden ünlü oyuncunun videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
İşte o video:
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Fenerbahçeli taraftarlar da İşçil’in coşkusuna ortak olmaktan geri durmadı elbette:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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