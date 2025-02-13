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"Amerika Ekibim Devrede": Atiye'den Lady Gaga’nın Abrakadabra Şarkısına Telif Davası Açtığı İddialarına Cevap!

"Amerika Ekibim Devrede": Atiye'den Lady Gaga’nın Abrakadabra Şarkısına Telif Davası Açtığı İddialarına Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.02.2025 - 23:03

Geçtiğimiz saatlerde 2005'te çıkardığı 'Abrakadabra' isimli şarkısını öne sürerek Lady Gaga'nın yeni single'ı 'Abracadabra'anın çalıntı olduğu sebebiyle telif davası açtığı iddia edilen Atiye, dönen dedikodulara açıklık getirdi.

Kafa TV gecesinde eşiyle beraber Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Atiye, henüz ortada açılmış bir dava olmadığını, çalıntı değil 'esinlenme' sebebiyle konuyla Amerika ekiplerinin ilgilendiğini ve şu anda da Lady Gaga'nın ekibiyle görüşmelerin başladığını söyledi. 

Buyurun, kafa karıştıran o röportajı beraber izleyelim!

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Geçtiğimiz saatlerde 40 yıl düşünsek herhangi bir alakaları olacağını düşünmeyeceğimiz iki isim bir şekilde bir araya geldi.

Geçtiğimiz saatlerde 40 yıl düşünsek herhangi bir alakaları olacağını düşünmeyeceğimiz iki isim bir şekilde bir araya geldi.

"Salla" ve "Kal" gibi şarkıları, kendine has tarzıyla öne çıkan popüler şarkıcımız Atiye ile👇

"Salla" ve "Kal" gibi şarkıları, kendine has tarzıyla öne çıkan popüler şarkıcımız Atiye ile👇

Dünyaca ünlü, her biri viral ve hit olan şarkısıyla meşhur şarkıcı Lady Gaga bir şarkı krizinde buluştu...

Dünyaca ünlü, her biri viral ve hit olan şarkısıyla meşhur şarkıcı Lady Gaga bir şarkı krizinde buluştu...

Atiye 2005'te çıkardığı "Abrakadabra" şarkısını öne sürerek uzun bir aradan sonra "Abracadabra"yla dönen Lady Gaga'nın şarkıyı kendisinden çaldığını iddia etti.

Atiye 2005'te çıkardığı "Abrakadabra" şarkısını öne sürerek uzun bir aradan sonra "Abracadabra"yla dönen Lady Gaga'nın şarkıyı kendisinden çaldığını iddia etti.

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre, Atiye'nin Lady Gaga'ya telif davası açtığı öğrenilmişti.

Kaçıranlar için tüm detaylara ve ayrıca her iki şarkının da videosuna bu içeriğimizde yer vermiştik:

Atiye ve prodüktör ve müzik yönetmeni eşi Erol Sebebci geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından Kafa TV gecesinde görüntülendi.

Atiye ve prodüktör ve müzik yönetmeni eşi Erol Sebebci geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından Kafa TV gecesinde görüntülendi.

Lady Gaga'ya telif davası iddiası hakkında ilk kez konuşan ikili, oldukça ilginç ve karışık açıklamalarda bulundu.

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"Biz de çok şaşırdık açıkçası bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu" diyerek konuya giren Atiye sözlerine;

"Biz de çok şaşırdık açıkçası bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu" diyerek konuya giren Atiye sözlerine;

'Hayranlarım, diyenlerim, sevenlerim uyarmaya başladı işte' diyen Atiye'nin sözünü eşi kesti. 'Yok bunu hiç yumuşatmalıyım' dedikten sonra Atiye'den de 'Lady Gaga, Atiye'nin Abrakadabrası'nı çalmış dediler' açıklaması geldi. 

'Yani bence öyle bir şey yok, bir esinlenme söz konusu. Fakat biz bu olayın uzmanları değiliz bu çok teknik bir durum müzikal açıdan. Biz Amerika'daki ekibimize devrettik konuyu. Onlar da aynı kanıya vardılar. Burada bir esinlenme var ama ne derecede onu test etmek gerekiyor dediler' diyerek devam eden Atiye ve eşi, son olarak 'Amerikada'ki ekibimiz ilgileniyor ve şu anda Lady Gaga'nn ekibiyle görüşmeye başladılar' dedi. 

Henüz bir dava açılmadığını da 'Yani yanlış anlamayın da karşınızdaki de Lady Gaga yani' diyerek eklediler...

Oldukça kafa karıştırıcı ve tonu belli olmayan bir röportajdı. Biz en iyisi sözü size bırakalım! Hadi önce izleyin, sonra gelin yorumlarda buluşalım 😂

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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