"Amerika Ekibim Devrede": Atiye'den Lady Gaga’nın Abrakadabra Şarkısına Telif Davası Açtığı İddialarına Cevap!

'Hayranlarım, diyenlerim, sevenlerim uyarmaya başladı işte' diyen Atiye'nin sözünü eşi kesti. 'Yok bunu hiç yumuşatmalıyım' dedikten sonra Atiye'den de 'Lady Gaga, Atiye'nin Abrakadabrası'nı çalmış dediler' açıklaması geldi.

'Yani bence öyle bir şey yok, bir esinlenme söz konusu. Fakat biz bu olayın uzmanları değiliz bu çok teknik bir durum müzikal açıdan. Biz Amerika'daki ekibimize devrettik konuyu. Onlar da aynı kanıya vardılar. Burada bir esinlenme var ama ne derecede onu test etmek gerekiyor dediler' diyerek devam eden Atiye ve eşi, son olarak 'Amerikada'ki ekibimiz ilgileniyor ve şu anda Lady Gaga'nn ekibiyle görüşmeye başladılar' dedi.

Henüz bir dava açılmadığını da 'Yani yanlış anlamayın da karşınızdaki de Lady Gaga yani' diyerek eklediler...