Regl Ritüeli Biten Merve Taşkın'dan 400 Bin TL Karşılığında "14 Şubat'ta Sevgili Olma" Teklifi Geldi!

Geçtiğimiz gece ChatGPT'ye sorup keşfettiği ve uyguladığı 'para ve bolluk için regl ritüelini' paylaşan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın bu sefer de sevgililer günü akşamı için X'ten yaptığı akşam yemeği teklifiyle dikkat çekti.

400 bin TL karşılığında yalnız olan birine yemekte kız arkadaşı olarak eşlik edebileceğini duyuran Taşkın, özelliklerini ve kriterlerini de sıraladı!