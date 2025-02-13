Regl Ritüeli Biten Merve Taşkın'dan 400 Bin TL Karşılığında "14 Şubat'ta Sevgili Olma" Teklifi Geldi!
Regl Ritüeli Biten Merve Taşkın'dan 400 Bin TL Karşılığında "14 Şubat'ta Sevgili Olma" Teklifi Geldi!
Geçtiğimiz gece ChatGPT'ye sorup keşfettiği ve uyguladığı 'para ve bolluk için regl ritüelini' paylaşan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın bu sefer de sevgililer günü akşamı için X'ten yaptığı akşam yemeği teklifiyle dikkat çekti.
400 bin TL karşılığında yalnız olan birine yemekte kız arkadaşı olarak eşlik edebileceğini duyuran Taşkın, özelliklerini ve kriterlerini de sıraladı!
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Geçtiğimiz aylarda "müstehcen" bulunan pozları sebebiyle bir mahkeme süreci geçiren OnlyFans fenomeni Merve Taşkın davadan beraat etmişti.
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OnlyFans'ten ayda 100 bin dolar kazandığını belirtti açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Taşkın, dava sürecinin ardından Bali'ye yerleşmeye karar vermişti.
Geçtiğimiz gece ise "Regl ritüeliyle" gündeme hızlı bir giriş yapmıştı kendisi. Para ve bolluk için regl döneminde yapılabilecek ritüelleri ChatGPT'ye sormuş, uygulamıştı da.
Birkaç saat önce bir atak daha geldi kendisinden! X hesabından sevgililer gününe özel bir teklifte bulunan Merve Taşkın özelliklerini sıraladı.
14 Şubat'ta yalnızlara "dev hizmet" sunarak akşam yemeğinde kız arkadaş olma teklifinin fiyatını 400 bin TL olarak belirledi.
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Cinsiyet kriterinin olmadığının altını çizerken👇
Vejetaryen olduğunu ve tavuk pilav gibi date önerilerini kale almayacağını da ekledi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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