Chat GPT'ye Sordu: OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Para ve Bolluk İçin Yaptığı "Regl Ritüelini" Gösterdi!

'Müstehcen' bulunan paylaşımları sebebiyle bir mahkeme süreci geçiren ve sonunda da beraat eden OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, en son Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olduğunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz gece Instagram hesabından uyguladığı 'regl ritüelini' paylaşan Merve Taşkın, aylar sonra yeniden gündemin göbeğine oturmayı başardı.

Bolluk ve para için regl döneminde yapılan ritüeli Chat GPT'ye sorarak öğrendi... Gelin, detaylara beraber bakalım!