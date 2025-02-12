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Chat GPT'ye Sordu: OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Para ve Bolluk İçin Yaptığı "Regl Ritüelini" Gösterdi!

Chat GPT'ye Sordu: OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Para ve Bolluk İçin Yaptığı "Regl Ritüelini" Gösterdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.02.2025 - 22:01

'Müstehcen' bulunan paylaşımları sebebiyle bir mahkeme süreci geçiren ve sonunda da beraat eden OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, en son Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olduğunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. 

Geçtiğimiz gece Instagram hesabından uyguladığı 'regl ritüelini' paylaşan Merve Taşkın, aylar sonra yeniden gündemin göbeğine oturmayı başardı. 

Bolluk ve para için regl döneminde yapılan ritüeli Chat GPT'ye sorarak öğrendi... Gelin, detaylara beraber bakalım!

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OnlyFans'en ayda 100 bin dolar kazandığını açıkladıktan sonra oldukça tanınan ve merak edilen bir isim haline gelen Merve Taşkın, zaman zaman yaptığı ilginç açıklamalarla kendini hatırlatan fenomenlerden.

OnlyFans'en ayda 100 bin dolar kazandığını açıkladıktan sonra oldukça tanınan ve merak edilen bir isim haline gelen Merve Taşkın, zaman zaman yaptığı ilginç açıklamalarla kendini hatırlatan fenomenlerden.

Mutlaka hatırlarsınız, 'müstehcen' bulunan pozları sebebiyle bir mahkeme sürecinden geçen Merve Taşkın beraat ettiği davada avukatı Feyza Altun'du ve Taşkın mahkeme kombiniyle o zaman da çok ses getirmişti.

Mutlaka hatırlarsınız, 'müstehcen' bulunan pozları sebebiyle bir mahkeme sürecinden geçen Merve Taşkın beraat ettiği davada avukatı Feyza Altun'du ve Taşkın mahkeme kombiniyle o zaman da çok ses getirmişti.

Bir süre önce geçinebilmek için ayda "minimum 1 milyon dolara" ihtiyacı olduğunu belirten Taşkın, Bali'ye yerleşmeye karar vermiş, "Bu kadar ada hayatı yeter" diyerek de geri dönmüştü.

Bir süre önce geçinebilmek için ayda "minimum 1 milyon dolara" ihtiyacı olduğunu belirten Taşkın, Bali'ye yerleşmeye karar vermiş, "Bu kadar ada hayatı yeter" diyerek de geri dönmüştü.

En son da bir Hülya Avşar sohbetine konuk olduğunda "Kızlığını Satmadın mı?" sorusuna cevaben anlattığı bekaret teklifleriyle şaşırtmış, dikkat çekmeyi başarmıştı.

En son da bir Hülya Avşar sohbetine konuk olduğunda "Kızlığını Satmadın mı?" sorusuna cevaben anlattığı bekaret teklifleriyle şaşırtmış, dikkat çekmeyi başarmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç aydır sesi soluğu çıkmayan OnlyFans fenomeni geçtiğimiz gece Instagram hikayesinden paylaştığı "regl ritüeliyle" gündem oldu.

Birkaç aydır sesi soluğu çıkmayan OnlyFans fenomeni geçtiğimiz gece Instagram hikayesinden paylaştığı "regl ritüeliyle" gündem oldu.
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Chat GPT'ye regl döneminde yapabileceği ritüelleri soran ve "para ve bolluk" ritüeli uygulayan Merve Taşkın, olayın nasıl uygulandığını da adım adım gösterdi.

Chat GPT'ye regl döneminde yapabileceği ritüelleri soran ve "para ve bolluk" ritüeli uygulayan Merve Taşkın, olayın nasıl uygulandığını da adım adım gösterdi.

Kendisini şikayet edeceğini söyleyen kullanıcıyı biraz olsun kale almazken 👇

Kendisini şikayet edeceğini söyleyen kullanıcıyı biraz olsun kale almazken 👇

"Keşke büyücü Merve falan diye haber çıksa" diyerek yaptığı regl ritüelini yadırgayanları tiye aldı.

"Keşke büyücü Merve falan diye haber çıksa" diyerek yaptığı regl ritüelini yadırgayanları tiye aldı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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