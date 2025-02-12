"Fırında Çipura Mübarek!": Her Seferinde Bir Öncekinden Daha Kötü Giyinen Sibel Can Yine Göz Kanattı!

Son zamanlarda her şeyden çok konserlerinde giydiği hepsi birbirinden kötü kombin seçimleriyle gündeme gelen Sibel Can, yine ve yeniden son sahnesindeki elbisesiyle dikkat çekti.

Işıltılı elbisesinin üstüne dolanmış siyah kostüm parçalarıyla sahneye çıkan Sibel Can 'fırında çipura' ve nicelerine benzetildi.

Birkaç aydır hepimizin gözünü düzenli olarak kanatan Sibel Can'ın modacısıyla yaşadığı problem de yeniden masaya yatırıldı.