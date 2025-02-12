"Fırında Çipura Mübarek!": Her Seferinde Bir Öncekinden Daha Kötü Giyinen Sibel Can Yine Göz Kanattı!
"Fırında Çipura Mübarek!": Her Seferinde Bir Öncekinden Daha Kötü Giyinen Sibel Can Yine Göz Kanattı!
Son zamanlarda her şeyden çok konserlerinde giydiği hepsi birbirinden kötü kombin seçimleriyle gündeme gelen Sibel Can, yine ve yeniden son sahnesindeki elbisesiyle dikkat çekti.
Işıltılı elbisesinin üstüne dolanmış siyah kostüm parçalarıyla sahneye çıkan Sibel Can 'fırında çipura' ve nicelerine benzetildi.
Birkaç aydır hepimizin gözünü düzenli olarak kanatan Sibel Can'ın modacısıyla yaşadığı problem de yeniden masaya yatırıldı.
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Ülkemizin en kıymetli seslerinden biri olan Sibel Can'ın konser kombinleri senelerce Nur Yerlitaş tarafından hazırlamıştı. Sibel Can'a cuk oturan assolist elbiselerinin hepsi de oldukça çok beğeniliyordu.
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Zaten ne olduysa da ondan sonra oldu... Efsane modacı Nur Yerlitaş'ın 2020'deki vefatının ardından modacısını değiştirmek zorunda kalan Sibel Can ne giydiyse bir türlü dikiş tutturamadı.
En son aşağıda gördüğünüz iki inanılmaz (!) elbiseyle gündemin tam göbeğine oturmuştu, belki denk gelmişsinizdir.
Geçtiğimiz saatlerde yine sahnesinde giydiği elbiseyle dikkat çekti Sibel Can. Artık alışkanlık oldu zaten! Ne yazık ki diğer her şeyden çok kötü seçimleriyle öne çıkıyor.
Son konserinde giydiği ışıltılı ve tuhaf siyah bir kostümle kapatılmış elbise "fırında çipuraya" ve nicelerine benzetildi. Nur Yerlitaş'tan sonra yaşanan moda katliamı da yeniden masaya yatırıldı.
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Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da kimler ne demiş beraber görelim!👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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