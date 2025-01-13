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Yetmedi mi? Elbise Seçimleriyle Göz Kanatan Sibel Can, Bir Kombin Faciasına Daha İmza Attı!

Yetmedi mi? Elbise Seçimleriyle Göz Kanatan Sibel Can, Bir Kombin Faciasına Daha İmza Attı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.01.2025 - 14:27

Son zamanlarda sahne için seçtiği elbiselerle herkesin diline düşen Sibel Can, geçtiğimiz günlerde Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi. 

En son aklınıza gelebilecek her şeye benzetilen elbisesiyle gündeme gelen Sibel Can, geceye özel kombiniyle yine göz kanatmayı başardı. 

Gelin, simsiyah elbisenin üstüne emanet gibi bağlanmış kırmızı sütyen kurdeleye bir beraber bakıp, bu müthiş tasarım sosyal medya kullanıcıları tarafından nasıl yorumlanmış görelim!

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Ülkemizin en kıymetli seslerinden biri olan, senelerdir de assolist kıyafetleriyle görmeye çok alıştığımız Sibel Can, son zamanlarda birbirinden kötü kombin tercihleriyle gündeme geliyor.

Ülkemizin en kıymetli seslerinden biri olan, senelerdir de assolist kıyafetleriyle görmeye çok alıştığımız Sibel Can, son zamanlarda birbirinden kötü kombin tercihleriyle gündeme geliyor.

Bir dönemin en iyi sahne kıyafetlerine sahip kadını olan Sibel Can'ın elbise seçimleri peş peşe göz kanatıyor.

Bir dönemin en iyi sahne kıyafetlerine sahip kadını olan Sibel Can'ın elbise seçimleri peş peşe göz kanatıyor.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, en son aşağıda gördüğünüz tuhaf elbisesi aklınıza gelebilecek her şeye benzetilmiş, fena dillere düşmüştü.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, en son aşağıda gördüğünüz tuhaf elbisesi aklınıza gelebilecek her şeye benzetilmiş, fena dillere düşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Sibel Can yine evlere şenlik elbisesiyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Sibel Can yine evlere şenlik elbisesiyle dikkat çekti.

Sibel Can'ı görenler tasarımın amacını anlayabilmek için büyük çaba sarf etti. Ama başarılı olamadı, göreceğiniz üzere pek anlaşılabilecek bir elbise değil ünlü sanatçınınki... 🙈

Buyurun, önce baştan aşağı inceleyelim!

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Sonra da sosyal medya kullanıcıları bu müthiş tasarımı nasıl yorumlamış beraber bakalım!👇

Sonra da sosyal medya kullanıcıları bu müthiş tasarımı nasıl yorumlamış beraber bakalım!👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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