Benzetmedikleri Şey Kalmadı: Sibel Can'ın Göz Kanatan Konser Elbisesi Goygoyculardan Nasibini Sağlam Aldı!
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Benzetmedikleri Şey Kalmadı: Sibel Can'ın Göz Kanatan Konser Elbisesi Goygoyculardan Nasibini Sağlam Aldı!
Türk müziğinin kıymetli seslerinden Sibel Can konser temposuna yaz kış demeden ve hiç hız kesmeden devam ediyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz gün de Ankara'da verdiği konseriyle gündeme oturdu kendisi. Bugüne dek assolist kombinlerine çoktan alıştığımız Sibel Can'ın Ankara için seçtiği göz kanatan elbise sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Dönüp de hayranlıktan değil de 'bu ne şimdi?' şokunu atlatabilmek adına bir daha baktıran elbisenin benzetilmediği şey kalmadı!
Buyurun gelin, Sibel Can bu sefer goygoyculardan nasibini nasıl aldı beraber bakalım!
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Yeteneği ve güzelliği ile her dönem dikkat çeken Sibel Can, Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri şüphesiz.
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Hayatımıza girdiğinden bu yana sesiyle ve naifliğiyle herkesi büyüleyen Sibel Can, yoğun konser temposuna her zamanki gibi hız kesmeden devam ediyor.
Senelerdir assolist kombinleriyle görmeye alışık olduğumuz, kimi zaman eleştirdiğimiz kimi zaman ise çok beğendiğimiz ünlü şarkıcı yine ve yeniden bir konser kombini seçimiyle gündemimizde.
Belki gidenleriniz, belki de sosyal medya denk gelenleriniz vardır. Geçtiğimiz gece Ankara'da sahne alan Sibel Can, simsiyah tuhaf elbisesiyle X'i ayağa kaldırdı!
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Sonra da Sibel Can X kullanıcılarının benzetmediği şey kalmayan elbisesiyle goygoyculardan nasibini aldı...
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇
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Var mı artıran? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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