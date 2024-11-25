Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yı Dize Getirdiğini Söyleyen Kullanıcıya Kadınlardan Ders Niteliğinde Yanıtlar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yı Dize Getirdiğini Söyleyen Kullanıcıya Kadınlardan Ders Niteliğinde Yanıtlar!
Yaklaşık üç yıldır her şeyden çok Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla konuşulan Hande Erçel, geçtiğimiz gece 31 yaşına bastı. Birkaç gündür yakınlarının yaptığı küçük kutlamalarla gündemden düşmeyen Hande Erçel, orijinal doğum gününü Hakan Sabancı'yla geçirdi. Beraber Mısır'a uçan ikiliden evlilik teklifi paylaşımı gelmesi beklenirken oldukça sade bir kutlama yaptılar. Sosyal medyadan geceye yorumlar gecikmedi tabii fakat özellikle içlerinden bir tanesi X'teki kadın kullanıcıların büyük tepkisini çekti. 'Hovarda Hakan'ı Hande Erçel'in düzelttiğini söyleyen kullanıcıya aşka dair ders niteliğinde yorumlar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki ay sürmez dedikleri Hakan Sabancı'yla yaklaşık üç senedir tutkulu bir aşk yaşayan Hande Erçel, kariyerinden çok özel hayatıyla konuşuluyor, aşk hayatının her bir detayı da ayrı olay oluyor biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugüne dek beraber gezmedikleri ülke kalmayan ikili, geçtiğimiz gün Mısır'daydı. Sebebi ise özeldi.
Birkaç gündür yakınlarının düzenlediği kutlamalarda yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Hande Erçel, 31 yaşına bastığı orijinal doğum gününü biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla Mısır'da geçirdi. Herkesin evlilik teklifi beklediği kutlama sönük geçince sosyal medya kullanıcılarından da yorum gecikmedi tabii.
Fakat özellikle bir kullanıcının yorumu X'te infial yarattı. Hande Erçel'in "hovarda Hakan Sabancı"yı dize getirdiğini ima eden Erçel'e de "Helal olsun" tebriğinde bulunan @yokbezey adlı X kullanıcısına kadınlardan aşk ve erkeklere dair ders niteliğinde yorumlar geldi!
Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yı sözde "düzeltmesi" fikrinin bir başarı gibi lanse edilmesi bazılarının canını fena sıktı. Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın