Evlilik Teklifi Sanıldı: Hakan Sabancı'dan Mısır'a Gittiği Aşkı Hande Erçel'e Sade Doğum Günü Kutlaması!
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Evlilik Teklifi Sanıldı: Hakan Sabancı'dan Mısır'a Gittiği Aşkı Hande Erçel'e Sade Doğum Günü Kutlaması!
Kimilerinin 'yarın öbür gün biter' dediği Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı doludizgin devam ediyor. Artık romantik karelerini paylaşmaktan çekinmeyen ikili dünyayı gezerken paylaşım yapıyor. Adeta düşman çatlatan Hande Erçel ve Hakan Sabancı bu kez de soluğu Mısır'da aldı. Biricik aşkıyla Mısır tatiline çıkan Hakan Sabancı, Hande Erçel'in doğum gününü de kutladı.
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Oyunculuğu yüzünden ülkenin en çok tartışılan isimlerinin başında gelen Hande Erçel, bir kesim tarafından inanılmaz sevilse de bir kesim tarafından linçlenmelere doyamıyor.
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Ne yapsa gündeme damgasını vuran Hande Erçel, özellikle son dönemlerde iki yıldır aşk yaşadığı Hakan Sabancı'yla manşetleri süslüyor.
Magazin dünyasının gözlerini üzerlerinde tutmayı oldukça iyi şekilde başaran ikili bir dönem sadece birbirlerinin uzuvlarını paylaşıyordu...
Şimdiyse adım attıkları her yerde sarmaş dolaş ve gülücükler saçarak poz verip sosyal medyada paylaşmaktan geri kalmıyorlar.
Birileri tarafından pek yakıştırılmasadalar da bir kesimin "Evlenin artık, çok yakışıyorsunuz" nidaları attığı Hande ve Hakan tüm dünyayı gezmeye devam ediyor.
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Meşhur ikili bu kez de soluğu son dönemlerin favori turist rotalarından bir tanesi olan Mısır'da aldı.
Biricik aşkıyla Mısır'ın başkenti Kahire’de bulunan Büyük Mısır Müzesi'ne giden Hande Erçel, bol bol çektirdiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Hakan Sabancı da bugün 31 yaşına giren sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü kalp emojileriyle kutladı. r
Bir dönemlerin sosyetik çapkını olan Hakan Sabancı, şu zamana kadar 17 ülkeyi birlikte gezip gördüğü sevgili Hande'yi bir de romantik bir yemeğe çıkardı.
Kimilerinin evlilik teklifi sandığı güllü masada verilen pozu sade bulanlar da oldu, oldukça beğenenler de...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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