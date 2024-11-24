Temsilcimiz Ege Karabenli İlk 10'da: Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nın Birincisi Belli Oldu!
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Temsilcimiz Ege Karabenli İlk 10'da: Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nın Birincisi Belli Oldu!
Son zamanlarda birçok güzellik yarışması yapıldığı bildiğiniz gibi. Bu dönemde bol bol kadınları konuşmuştuk. Bu kez erkekleri konuşacağız! Geçtiğimiz akşam Vietnam'ın Bình Thuận kentinde Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nın finali düzenlendi. Dünyanın pek çok ülkesinden adaylar biricilik için yarıştı. Türkiye'yi temsil eden Ege Karabenli ise ilk 10'a girdi ancak birinciliği kazanamadı.
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Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nın on birinci edisyonu 23 Kasım akşamı Vietnam'ın Bình Thuận kentindeki NovaWorld Phan Thiết'te düzenlendi.
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60'tan fazla ülkenin yer aldığı güzellik yarışmasında birçok etkinlik ve farklı yarışmalar yapıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar hünerlerini sergiledi.
Yarışma boyunca ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışan kişiyse Ege Karabenli oldu.
26 yaşında kişisel antrenör, model ve oyuncu olan Ege yarışmadaki etkinliklerde önemli başarılar elde etti.
"En İyi Ulusal Kostüm" bölümünde zeybek kostümü giyerek podyumda tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.
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Nefeslerin tutulduğunu gecenin finalinde hem halk oylaması hem de jürilerin oylarıyla birinci belirlendi.
Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nın birincisi ise Porto Riko'dan Daniel Mejía oldu.
Birinci seçilemeyen Ege Karabenli "En İyi İlk 10" listesine girmeyi başardı. Hadi gelin Ege'yle birlikte ilk 10'a girenleri de görelim:
Angola - Algert BERAJ
Çek Cumhuriyeti - Tomáš HARING
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Hindistan - Gokul GANESAN
Kenya - Teddy ROSSITER
Porto Riko - Danny MEJIA
İspanya - Toni COMPANY TOEPS
Sri Lanka - Megha SOORIYAARACHCHI
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Türkiye - Ege KARABENLİ
Venezuela - Juan Alberto GARCÍA CALED
Vietnam - Phạm TUẤN NGỌC
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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