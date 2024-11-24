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Temsilcimiz Ege Karabenli İlk 10'da: Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nın Birincisi Belli Oldu!

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Temsilcimiz Ege Karabenli İlk 10'da: Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nın Birincisi Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
24.11.2024 - 10:17

Son zamanlarda birçok güzellik yarışması yapıldığı bildiğiniz gibi. Bu dönemde bol bol kadınları konuşmuştuk. Bu kez erkekleri konuşacağız! Geçtiğimiz akşam Vietnam'ın Bình Thuận kentinde Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nın finali düzenlendi. Dünyanın pek çok ülkesinden adaylar biricilik için yarıştı. Türkiye'yi temsil eden Ege Karabenli ise ilk 10'a girdi ancak birinciliği kazanamadı.

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Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nın on birinci edisyonu 23 Kasım akşamı Vietnam'ın Bình Thuận kentindeki NovaWorld Phan Thiết'te düzenlendi.

Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nın on birinci edisyonu 23 Kasım akşamı Vietnam'ın Bình Thuận kentindeki NovaWorld Phan Thiết'te düzenlendi.

60'tan fazla ülkenin yer aldığı güzellik yarışmasında birçok etkinlik ve farklı yarışmalar yapıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar hünerlerini sergiledi.

60'tan fazla ülkenin yer aldığı güzellik yarışmasında birçok etkinlik ve farklı yarışmalar yapıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar hünerlerini sergiledi.

Yarışma boyunca ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışan kişiyse Ege Karabenli oldu.

Yarışma boyunca ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışan kişiyse Ege Karabenli oldu.

26 yaşında kişisel antrenör, model ve oyuncu olan Ege yarışmadaki etkinliklerde önemli başarılar elde etti.

26 yaşında kişisel antrenör, model ve oyuncu olan Ege yarışmadaki etkinliklerde önemli başarılar elde etti.

"En İyi Ulusal Kostüm" bölümünde zeybek kostümü giyerek podyumda tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

"En İyi Ulusal Kostüm" bölümünde zeybek kostümü giyerek podyumda tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Miss Universe 2024 temsilcimiz Ayliz Duman'ın yarışmada giydiği kostümse ülke kültürüyle alakasız bulunmuştu:

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Nefeslerin tutulduğunu gecenin finalinde hem halk oylaması hem de jürilerin oylarıyla birinci belirlendi.

Nefeslerin tutulduğunu gecenin finalinde hem halk oylaması hem de jürilerin oylarıyla birinci belirlendi.

Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nın birincisi ise Porto Riko'dan Daniel Mejía oldu.

Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nın birincisi ise Porto Riko'dan Daniel Mejía oldu.

Birinci seçilemeyen Ege Karabenli "En İyi İlk 10" listesine girmeyi başardı. Hadi gelin Ege'yle birlikte ilk 10'a girenleri de görelim:

Birinci seçilemeyen Ege Karabenli "En İyi İlk 10" listesine girmeyi başardı. Hadi gelin Ege'yle birlikte ilk 10'a girenleri de görelim:

Angola - Algert BERAJ

Angola - Algert BERAJ

Çek Cumhuriyeti - Tomáš HARING

Çek Cumhuriyeti - Tomáš HARING
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Hindistan - Gokul GANESAN

Hindistan - Gokul GANESAN

Kenya - Teddy ROSSITER

Kenya - Teddy ROSSITER

Porto Riko - Danny MEJIA

Porto Riko - Danny MEJIA

İspanya - Toni COMPANY TOEPS

İspanya - Toni COMPANY TOEPS

Sri Lanka - Megha SOORIYAARACHCHI

Sri Lanka - Megha SOORIYAARACHCHI
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Türkiye - Ege KARABENLİ

Türkiye - Ege KARABENLİ

Venezuela - Juan Alberto GARCÍA CALED

Venezuela - Juan Alberto GARCÍA CALED

Vietnam - Phạm TUẤN NGỌC

Vietnam - Phạm TUẤN NGỌC

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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