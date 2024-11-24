Temsilcimiz Ege Karabenli İlk 10'da: Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nın Birincisi Belli Oldu!

Son zamanlarda birçok güzellik yarışması yapıldığı bildiğiniz gibi. Bu dönemde bol bol kadınları konuşmuştuk. Bu kez erkekleri konuşacağız! Geçtiğimiz akşam Vietnam'ın Bình Thuận kentinde Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nın finali düzenlendi. Dünyanın pek çok ülkesinden adaylar biricilik için yarıştı. Türkiye'yi temsil eden Ege Karabenli ise ilk 10'a girdi ancak birinciliği kazanamadı.