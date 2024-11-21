Kadir Ezildi'den Arkadaşı Doğancan Özadlı ile Korku Evi Paylaşımına Tepki Gösteren Kullanıcıya İnce Ayar!

Ekranlardaki temizlik programları sayesinde inanılmaz bir tanınırlık elde eden Kadir Ezildi kocaman takipçi kitlesini büyütmeye devam ediyor. Sempatik halleriyle hem televizyonun hem de sosyal medyanın sevilen isimlerinden oldu. Buna bağlı olarak ne paylaşsa yoğun ilgi görüyor. Kadir Ezildi son olarak yakın arkadaşı Doğancan Özadlı ile korku evine gitti. Ünlü fenomenin o anlarına 'Uygun değil' ayarı veren bir takipçi Ezildi'nin laflarından kaçamadı.