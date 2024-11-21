Kadir Ezildi'den Arkadaşı Doğancan Özadlı ile Korku Evi Paylaşımına Tepki Gösteren Kullanıcıya İnce Ayar!
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Kadir Ezildi'den Arkadaşı Doğancan Özadlı ile Korku Evi Paylaşımına Tepki Gösteren Kullanıcıya İnce Ayar!
Ekranlardaki temizlik programları sayesinde inanılmaz bir tanınırlık elde eden Kadir Ezildi kocaman takipçi kitlesini büyütmeye devam ediyor. Sempatik halleriyle hem televizyonun hem de sosyal medyanın sevilen isimlerinden oldu. Buna bağlı olarak ne paylaşsa yoğun ilgi görüyor. Kadir Ezildi son olarak yakın arkadaşı Doğancan Özadlı ile korku evine gitti. Ünlü fenomenin o anlarına 'Uygun değil' ayarı veren bir takipçi Ezildi'nin laflarından kaçamadı.
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En Hamarat Benim yarışmasının sempatik sunucusu Kadir Ezildi, eğleceli ve doğal halleriyle inanılmaz seviliyor.
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Şu sıralar hem programdaki halleriyle hem de özel hayatıyla gündem olan Ezildi bir sunucu olmasının yanı sıra aynı zamanda bir fenomen. Kendisi aşk ilişkisi kadar arkadaşlık ilişkileriyle de takip ediliyor tabii.
Popüler fenomeni sosyal medyada takip edenler, Kadir Ezildi'yle radyo programcısı Doğancan Özadlı'nın arkadaşlığına denk gelmiştir.
Yan yana geldiklerinde milleti gülmekten kırıp geçiren ikili birlikte yaptıkları paylaşımları ve güldüren didişmeleriyle beğeni topluyor.
Kadir Ezildi son olarak Doğancan'la son dönemlerde epey popüler olan korku evine gittiği anları paylaştı.
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Ünlü sunucunun paylaşımından hoşlanmayan bir kullanıcı "Hiç güzel bir yer değil bunu yaymanıza gerek yok ne o öyle insanın psikolojisi bozulur" diyerek tepki gösterdi.
Tabii hazırcevap haline alıştığımız Kadir Ezildi kullanıcının eleştirisine kayıtsız kalamayıp "Televizyonda her gün belgesel izliyorsun abla galiba" diyerek ince ayar verdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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