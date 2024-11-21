Sertab Erener, Gelini Nil Karaibrahimgil ve Abisini Sahnede Görünce Kendini Tutamadı!
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Sertab Erener, Gelini Nil Karaibrahimgil ve Abisini Sahnede Görünce Kendini Tutamadı!
Geçtiğimiz akşam Türk pop müziğinin efsanevi ismi Sertab Erener'e ithafen Saygı1 konseri düzenlendi. Ünlülerin akın ettiği gecede unutulmaz performanslar sergilendi. Ve gece de öyle bir yaşandı ki... Sertab Erener, abisi Serdar Erener ve gelini Nil Karaibrahimgil'in sürprizini görünce kendisini tutamadı!
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Oğuzhan Uğur'un büyük beğeni toplayan formatlarından biri Saygı1 konserlerinin ilki geçtiğimiz haziran ayında Türk rap müziğin efsane ismi Ceza için düzenlenmişti.
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Sosyal medyayı tam anlamıyla ayağa kaldıran organizasyonun ikinci ayağı da dün akşam, pop müziğimizin güçlü ismi Sertab Erener için düzenlendi.
İnanılmaz bir ses getiren gecede Aleyna Tilki, Can Ozan, Ceylan Ertem, Emir Can İğrek, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kalben, Karsu, Melek Mosso, Mirkelam, Nil Karaibrahimgil, Nova Norda, Oğuzhan Uğur, Paptircem, Selin Geçit, Sena Şener, Soner Sarıkabadayı, Şanışer ve TNK mikrofon başına geçti.
Gece boyunca, ‘Everyway That I Can’ şarkısıyla Eurovision’da Türkiye’yi birinci yapan Erener'in gönülleri fetheden şarkıları söylendi.
Unutulmaz anların yaşandığı Saygı1 gecesinde öyle bir an yaşandı ki, başarılı sanatçı gözyaşlarına hakim olmadı.
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Sertab Erener'in abisi Serdar Erener ve eşi Nil Karaibrahimgil çok özel bir sürprize imza attı. Karaibrahimgil gitarıyla 'Bahçede' şarkısını seslendirirken sahneye sonradan Serdar Erener de girdi.
İkilinin performansını buradan izleyebilirsiniz:
Her performansı pür dikkat ve büyük bir heyecanla izleyen Sertab Erener, abisi ve gelinini sahnede görünce kendini tutamayıp oldukça duygusal anlar yaşadı.
İşte ünlü şarkıcı 'Bahçede'yi dinlerken böyle ağladı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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