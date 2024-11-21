Demet Şener ve Özge Ulusoy Defile Kulisinde Dedikodu Yaparken 'Bihter' ve 'Firdevs'e Dönüştü!
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Demet Şener ve Özge Ulusoy Defile Kulisinde Dedikodu Yaparken 'Bihter' ve 'Firdevs'e Dönüştü!
Son günlerde İbrahim Kutluay'la yaşadığı davalarla gündemden düşmeyen Demet Şener ve yakın arkadaşı Özge Ulusoy podyumlarda sık sık bir arada. İki samimi dost sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Eğlenceli halleriyle dikkat çeken iki ünlü model, Aşk-ı Memnu repliğiyle paylaşım yaptı. Özge ve Demet, Firdevs Yöreoğlu ve Bihter Ziyagil'e dönüştü!
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Demet Şener 14 yıllık eşi eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile arasındaki nafaka davasıyla öne çıkıyor. İrem ve Ömer düşkünlüğüyle bilinen ünlü mankenin nafaka krizi de gündemden düşmüyor.
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Anneliğiyle magazin dünyasında örnek olan Demet Şener kariyeri ve arkadaş çevresiyle de adından söz ettiriyor. Bunun en büyük örneği de Özge Ulusoy arkadaşlığı tabii ki!
Ülkemizin sevilen modellerinden Demet Şener ve Özge Ulusoy hem özel hayatlarında hem de podyumlarda bir araya geliyorlar.
Geçtiğimiz haftalarda ikilinin, güzellik yarışmalarından hemen sonra yaptığı 'Kainat güzeli' paylaşımı da çok konuşulmuştu.
Favori kankalar geçtiğimiz gün İzmir'de düzenlenen bir gelinlik defilesinde yeniden bir araya geldiler.
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"Defile kulisinde 2. gün. Bir araya gelince duramıyoruz" notuyla paylaşım yapan Demet Şener ve Özge Ulusoy'un Aşk-ı Memnu dizisindeli Bihter ve Firdevs karakterleri canlandırması ortalığı kırdı geçirdi.
O paylaşımı da buradan görebilirsiniz...
Gelen yorumlardan birkaçına da birlikte bakalım:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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