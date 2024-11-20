Reha Muhtar, Deniz Uğur'a Açtığı Ses Kaydı Davasını Kazandı: "Kızına Şiddet Uygularken Kaydedildi" Denmişti!
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Reha Muhtar, Deniz Uğur'a Açtığı Ses Kaydı Davasını Kazandı: "Kızına Şiddet Uygularken Kaydedildi" Denmişti!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Deniz Uğur 2022 yılında sosyal medya hesabından kızı Mina'ya şiddet uygulayan Reha Muhtar'ın ses kaydı olduğunu iddia ettiği bir paylaşım yapmıştı. Muhtar bunun üzerine eski eşine, kızını kullanarak bilgisayarından ses kaydı yaptırdığı iddiasıyla tazminat davası açmıştı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Reha Muhar açtığı tazminat davasını kazandı. Deniz Uğur'sa mahkeme kararıyla 10 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmedildi.
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Geçtiğimiz aylarda evde geçirdiği kaza sonucu düşüp beyin kanaması geçiren Reha Muhtar entübe edildikten sonra yoğun bakıma kaldırılmış, tedavisi uzun süre devam etmişti.
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Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu anlarda ailesi arasında kaos çıkmış ve günden güne harlanmıştı.
Çocuk kaçırma iddaları, büyüyen tartışmalar derken 14 yaşındaki Poyraz'ın annesine teslim edilmesiyle sular bir nebze olsun durulmuştu.
Gelelim asıl konumuza, belki hatırlayanlarınız vardır; Reha Muhtar ve Deniz Uğur arasında yıllardır devam eden bir kavga var. Bundaki en büyük etkense tabii ki ikilinin çocukları!
Çiftin kızları Mina ile babası arasında yaşanan şiddet davası bambaşka boyutlara ulaşmış, Uğur'sa konuyla ilgili "Mina, babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası, baskı kurunca şikayetinden vazgeçti" demişti.
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Mina'nın o dönemki geçici velayeti anneye verilmiş ve Reha Muhtar'a da uzaklaştırma kararı çıkmıştı. İkiz çocukları Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in velayeti için Reha Muhtar'la mahkemelik olan Deniz Uğur'un açtığı velayet davası reddedilmişti.
Ünlü oyuncu, daha sonra kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla Reha Muhtar hakkında şikayetçi olmuş, çocuklarının can güvenliği öne sürerek velayetlerinin kendisine verilmesini isteyen istemişti. Hatta Reha Muhtar’ın akli melekelerinin yerinde olmadığını bile öne sürmüştü o dönem.
Deniz Uğur 2022 yılında Instagram hesabından Reha Muhtar'ın küçük kızına şiddet uygularken kaydedildiği iddia edilen bir ses kaydı paylaşmıştı. Sesleri dinleyenlerin tüyleri diken diken olmuştu.
Reha Muhtar, itibarının zedelendiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurarak Deniz Uğur’a 60 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Deniz Uğur ise eski eşiyle aralarında devam eden velayet davası yüzünden sürekli kendisine karşı saldırı halinde olduğunun altını çizerek söz konusu iddiaları kabul etmedi.
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, yaklaşık 2 yıldır İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davada bugün karar çıktı. Mahkeme Reha Muhtar’ın davasını kısmen kabul eden edip, Deniz Uğur’u 10 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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