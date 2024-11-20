Reha Muhtar, Deniz Uğur'a Açtığı Ses Kaydı Davasını Kazandı: "Kızına Şiddet Uygularken Kaydedildi" Denmişti!

Küçük kızın o dönem verdiği kan dondurucu ifadeyse şu şekildeydi:

'12 Eylül günü annem beni almaya geldiğinde, ona 1 hafta önce babamın beni dövdüğünü söyledim. Daha önce de beni dövdüğü için babamdan şikayetçi olmuştum ama ona üzüldüğüm için bu şikayeti geri almıştım. Babam beni 4 yıldır dövüyor. Ondan nefret ettiğimi düşünüyor, ruh haline göre de bana şiddet uyguluyor.'