Bir Bu Eksikti: Icardi'yi Perişan Eden Wanda Nara Yasa Dışı Sanal Bahis Sitesinin Reklam Yüzü Oldu!
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Bir Bu Eksikti: Icardi'yi Perişan Eden Wanda Nara Yasa Dışı Sanal Bahis Sitesinin Reklam Yüzü Oldu!
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/icar...
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, her hamlesiyle ayrı bir olay oluyor. Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu nafaka olarak istediği konuşulan Wanda sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Geçtiğimiz gün üstsüz pozunu paylaşıp 'Yeter!' dedirtmişti hatta. Patronlar Dünyası'ndan Burçin Uysal'ın özel haberine göre, bu kez de bambaşka bir olay yaşandı, Wanda Nara yasa dışı bahis sitesinin reklam yüzü oldu.
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Uzun zamandır çalkantılı bir evlilik yaşayan Icardi ve Wanda Nara cephesindeki sular bir türlü durmak bilmiyor.
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusunu, kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante'yle aldatıp bir de onunla yeni aşka yelken açan Wanda hakkındaki iddialar bitmek tükenmek bilmiyor.
Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu nafaka olarak verilmesini isteyen eski yengenin, ülkemizde evinin temizliğini düzenli şekilde yapan şirkete borcunu ödemeyip icralık olduğu da konuşuluyor.
Sosyal medya paylaşımları yüzünden de ayrı topa tutulduğuna şahit olduğumuz Wanda'nın geçtiğimiz günlerde üstsüz yaptığı paylaşım da "Pes" dedirtmişti.
Nara, bu sefer de 16 milyondan fazla takipçisi olan sosyal medya hesabından yüzü olduğu yasa dışı sanal bahis sitesinin reklamını yaptı. Son dönemlerde Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin başını yakan "yasa dışı bahis suçlaması" da akıllara geldi.
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Patronlar Dünyası'ndan Burçin Uysal'ın özel haberine göre, Wanda Nara’nın paylaşımından hemen sonra sana bahis sitesi X hesabından “Wanda Nara'nın en sevdiği oyunlardan biri olan ... sizleri bekliyor” ifadeleriyle yeni kullanıcı toplamak için kolları sıvadı.
Paylaşımları kısa sürede gündem olan Wanda Nara reklamını yaptığı sitesinin gönderilini 5 saat sonra hikayesinden sildi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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