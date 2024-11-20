Bir Bu Eksikti: Icardi'yi Perişan Eden Wanda Nara Yasa Dışı Sanal Bahis Sitesinin Reklam Yüzü Oldu!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, her hamlesiyle ayrı bir olay oluyor. Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu nafaka olarak istediği konuşulan Wanda sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Geçtiğimiz gün üstsüz pozunu paylaşıp 'Yeter!' dedirtmişti hatta. Patronlar Dünyası'ndan Burçin Uysal'ın özel haberine göre, bu kez de bambaşka bir olay yaşandı, Wanda Nara yasa dışı bahis sitesinin reklam yüzü oldu.