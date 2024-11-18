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Icardi'yi Aldatıp Skandallara Doymayan Wanda Nara Kendince Laf Soktuğu Son Pozuyla Ağızları Açık Bıraktı!

Icardi'yi Aldatıp Skandallara Doymayan Wanda Nara Kendince Laf Soktuğu Son Pozuyla Ağızları Açık Bıraktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
19.11.2024 - 01:15

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılık sürecindeki Wanda Nara kaoslara doymuyor. L-Gante'yle aşkını duyuran Wanda'nın en az 38.5 milyon euro nafaka istediği iddiasıysa gündeme oturdu. Skandal haberlerle manşetlere yerleşmekten sıkılmadığını da söylemek gerek. Wanda Nara şimdi de kendince laf soktuğu son paylaşımıyla görenlere 'Pes!' dedirtti.

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Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki kaos o kadar dallanıp budaklandı ki, pek çok kişi ünlü çift hakkındaki iddialara yetişemez oldu.

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki kaos o kadar dallanıp budaklandı ki, pek çok kişi ünlü çift hakkındaki iddialara yetişemez oldu.

Kendisinden yaşça epey küçük Arjantinli rapçi L-Gante'yle aşkını ilan eden, hatta 3 yıldır Icardi'yi aldattığı öne sürülen Wanda Nara manşetlere damga vurmaya devam ediyor.

Kendisinden yaşça epey küçük Arjantinli rapçi L-Gante'yle aşkını ilan eden, hatta 3 yıldır Icardi'yi aldattığı öne sürülen Wanda Nara manşetlere damga vurmaya devam ediyor.

Şimdilerde yıldız futbolcuyla boşanma aşamasına gelen Wanda'nın ayrılık konusundaki istekleri sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.

Şimdilerde yıldız futbolcuyla boşanma aşamasına gelen Wanda'nın ayrılık konusundaki istekleri sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.

İddialara göre; Wanda, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu nafaka olarak verilmesini talep etmişti.

İddialara göre; Wanda, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu nafaka olarak verilmesini talep etmişti.

Geçtiğimiz akşam sevgilisi L-Gante'ye sürpriz yapıp konserine giden Wanda, sahneye çıktıktan sonra aşkını öpücüklere boğunca yine birilerini fena kızdırmıştı.

Geçtiğimiz akşam sevgilisi L-Gante'ye sürpriz yapıp konserine giden Wanda, sahneye çıktıktan sonra aşkını öpücüklere boğunca yine birilerini fena kızdırmıştı.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli ön plana çıkan Wanda Nara son paylaşımıyla herkese bir kez daha "Pes" dedirtti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli ön plana çıkan Wanda Nara son paylaşımıyla herkese bir kez daha "Pes" dedirtti.

Çıplak bir pozunu paylaşan Wanda Nara "Dışardan çok azı beni tanıyor.. çelişkili bir şekilde beni tanıyan birkaç kişi sonsuza kadar seviyor diğerleri kim olduğumu bilmeden konuşuyor..." notuyla yine ve yeniden tartışma yarattı.

Çıplak bir pozunu paylaşan Wanda Nara "Dışardan çok azı beni tanıyor.. çelişkili bir şekilde beni tanıyan birkaç kişi sonsuza kadar seviyor diğerleri kim olduğumu bilmeden konuşuyor..." notuyla yine ve yeniden tartışma yarattı.

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