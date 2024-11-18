Icardi'yi Aldatıp Skandallara Doymayan Wanda Nara Kendince Laf Soktuğu Son Pozuyla Ağızları Açık Bıraktı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılık sürecindeki Wanda Nara kaoslara doymuyor. L-Gante'yle aşkını duyuran Wanda'nın en az 38.5 milyon euro nafaka istediği iddiasıysa gündeme oturdu. Skandal haberlerle manşetlere yerleşmekten sıkılmadığını da söylemek gerek. Wanda Nara şimdi de kendince laf soktuğu son paylaşımıyla görenlere 'Pes!' dedirtti.