Ebru Şallı'dan Boşanma Arefesinde "Her Şey Paraymış" Diyen 5 Yıllık Eşi Uğur Akkuş'a Nezaket Dolu Bir Cevap!
Ebru Şallı'dan Boşanma Arefesinde "Her Şey Paraymış" Diyen 5 Yıllık Eşi Uğur Akkuş'a Nezaket Dolu Bir Cevap!
2019'da evlenen Uğur Akkuş ve Ebru Şallı şu sıralar yeniden magazin dünyasının gündeminde. Ünlü ikili geçtiğimiz haftalarda ayrılma kararlarını açıklamıştı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Akkuş ağır konuşmuştu. Akkuş'un 'Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış!' ifadeleri şoke etmişti. Ebru Şallı ise bu sözlere ilk kez cevap verirken nezaketi elden bırakmadı.
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Yıllar geçse de her zaman fit vücudu, güzelliği, sağlıklı beslenişi ve spora verdiği önemle tanınmaya devam eden Ebru Şallı özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
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Ünlü manken, 2019'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle Uğur Akkuş'la evlenmişti. Bu birliktelik boyunca çeşitli iddialarla da öne çıkmıştı.
Dolandırıcılık, şiddet ve ihanet dedikodularının kol gezdiği dönemlerde her daim sessiz kalan Ebru Şallı'nın tüm konuların üzerini bir şekilde kapattığını görmüştük.
Ünlü ikili geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü biliyorsunuz! Bunun nedeni de Uğur Akkuş'un 7 yıldır birliktelik yaşadığı Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurması oldu.
Boşanma nedeninin 'mutsuzluk' olduğunu duyuran Akkuş'un Ben bu ilişkiyi aşk, sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış" sözleriyse çok ağır bulundu.
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Ünlü mankense sadece "Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir" açıklamasında bulup yine sessizliğe büründü.
Ta ki bugüne kadar! Boşanma işlemlerinin başlatılmasının ardından bir davette görüntülenen Ebru Şallı, Akkuş'un tepki çeken sözlerine ilk kez cevap verdi.
Uğur Akkuş'un birçok kişi tarafından "Para bitti aşk bitti" diye yorumladığı açıklamaya cevap veren Ebru Şallı'nın "Bizim aramızda öyle bir şey söz konusu olamaz. Sinirlenmiştir söylemiştir. Uğur bu..." sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Nezaket dolu açıklamayı da buradan dinleyebilirsiniz...
Ebru Şallı'nın sözlerine kim neler demiş, hadi birlikte görelim:
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