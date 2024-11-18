Ebru Şallı'dan Boşanma Arefesinde "Her Şey Paraymış" Diyen 5 Yıllık Eşi Uğur Akkuş'a Nezaket Dolu Bir Cevap!

2019'da evlenen Uğur Akkuş ve Ebru Şallı şu sıralar yeniden magazin dünyasının gündeminde. Ünlü ikili geçtiğimiz haftalarda ayrılma kararlarını açıklamıştı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Akkuş ağır konuşmuştu. Akkuş'un 'Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış!' ifadeleri şoke etmişti. Ebru Şallı ise bu sözlere ilk kez cevap verirken nezaketi elden bırakmadı.