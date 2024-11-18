Van'da Hayatını Kaybeden Rojin Kabaiş'in Babasına Desteğe Koşan Gülben Ergen Canlı Yayında Ateş Püskürdü!
Van'da Hayatını Kaybeden Rojin Kabaiş'in Babasına Desteğe Koşan Gülben Ergen Canlı Yayında Ateş Püskürdü!
Türkiye'nin gündeminde Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş var. Gülben Ergen bugün talihsiz gencin babası Nizamettin Kabaiş’i ziyaret etti. Hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için tepki gösteren ünlü şarkıcı, X hesabından hesap sordu. Ergen, aynı zamanda TV8’deki “İlkay Buharalı’yla Gerçekler”programına bağlanarak ateş püskürdü!
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrıldıktan sonra kayıplara karışmıştı.
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Tüm sevenlerinin umutla bekleyişi 18 gün sonra gelen acı haberle son bulmuştu. Rojin'in cesedi kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıktaki Van Gölü Mollakasım Köyü sahilinde bulunmuştu.
İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemesinin sonuçlarına göre, 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni suda boğulma olarak açıklanmıştı.
Rojin Kabaiş'in davasını başından beri takip eden isimlerden biri olan Gülben Ergen'se bugün acılı baba Nizamettin Kabaiş'i ziyaret etti.
Özellikle son dönemlerde çok daha aktif şekilde kullandığı X hesabından fotoğrafı paylaşan ünlü şarkıcı "Van Barosu Rojin Kabaiş'in İstanbul’dan gelen Adli Tıp Raporunu acılı babaya neden vermediniz? Ne zaman vereceksiniz?" diyerek tepki gösterdi.
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Gülben Ergen sabah saatlerinde de Rojin’in babasının da katıldığı TV8’deki “İlkay Buharalı’yla Gerçekler”programına telefonla bağlandı.
Ergen, "18.30'da çıktı ertesi gün 12.30'da aradılar babayı doğru mu? Bununla ilgili yurt bir açıklama yaptı mı, yurdun güvenliği bir açıklama yaptı mı, Van Emniyet bir açıklama yaptı mı?" diye sordu.
Ünlü şarkıcı "Hayır" cevabını aldıktan sonra deliye döndü. "Ne demek 'hayır!' Adamın kızı oradan çıkmış ertesi güne kadar neden aramıyorlar babayı? Bu nasıl bir şey?!" diyerek öfkelendi.
İŞTE O ANLAR...
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