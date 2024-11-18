Van'da Hayatını Kaybeden Rojin Kabaiş'in Babasına Desteğe Koşan Gülben Ergen Canlı Yayında Ateş Püskürdü!

Türkiye'nin gündeminde Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş var. Gülben Ergen bugün talihsiz gencin babası Nizamettin Kabaiş’i ziyaret etti. Hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için tepki gösteren ünlü şarkıcı, X hesabından hesap sordu. Ergen, aynı zamanda TV8’deki “İlkay Buharalı’yla Gerçekler”programına bağlanarak ateş püskürdü!