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Ayliz Duman Çok Sade Kaldı: Miss Universe 2024'te Gelmiş Geçmiş En Çarpıcı Ulusal Kostümler Giyildi!

Ayliz Duman Çok Sade Kaldı: Miss Universe 2024'te Gelmiş Geçmiş En Çarpıcı Ulusal Kostümler Giyildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
17.11.2024 - 15:26

Meksika'nın başkentinden düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nın (Miss Universe 2024) kazananı belli oldu. Danimarka temsilcisi Victoria Kjær Theilvigo '2024 Kainat Güzeli' ünvanına layık görüldü. Theilvigo'nun tacını taktığı yarışmada ülkemizi ise Ayliz Duman temsil etti. Son yılların en başarılı kostümlerinin giyildiği yarışmada görsel şölen yaşandı. Dereceye giremeyen Ayliz'in giydiği kostüm hem çok sade hem de ülke temsiliyle alakasız bulundu.

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Aylardır merakla beklenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) finali Meksika'nın başkenti Mexico City'de önceki gün düzenlendi.

Aylardır merakla beklenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) finali Meksika'nın başkenti Mexico City'de önceki gün düzenlendi.

126 ülkeden seçilen güzellerin mücadele ettiği yarışmada Danimarkalı Victoria Kjær Theilvigo, 2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) seçildi.

126 ülkeden seçilen güzellerin mücadele ettiği yarışmada Danimarkalı Victoria Kjær Theilvigo, 2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) seçildi.

Tüm detaylarını da içeriğimizde vermiştik:

İlk kez bir Danimarkalı güzelin birincilik tacını giydiği Miss Universe 2024'te gelmiş geçmiş en çarpıcı ulusal kostümler giyildi. Hadi gelin önce hangi ülke temsilcisi neler giymiş ona bi' bakalım:

İlk kez bir Danimarkalı güzelin birincilik tacını giydiği Miss Universe 2024'te gelmiş geçmiş en çarpıcı ulusal kostümler giyildi. Hadi gelin önce hangi ülke temsilcisi neler giymiş ona bi' bakalım:

Fransa:

Fransa:

Japonya:

Japonya:
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Porto Rico:

Porto Rico:

Guyana:

Guyana:

Kamboçya:

Kamboçya:

Küba

Küba

Amerika:

Amerika:
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Mısır:

Mısır:

Rusya:

Rusya:

Brezilya:

Brezilya:

Dominik Cumhuriyeti:

Dominik Cumhuriyeti:

Turks ve Caicos Adaları:

Turks ve Caicos Adaları:
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Bolivya:

Bolivya:

Danimarka:

Danimarka:

Tayland:

Tayland:

Peru:

Peru:

Honduras:

Honduras:
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Yunanistan:

Yunanistan:

Kolombiya:

Kolombiya:

Ekvador:

Ekvador:

Filipinler:

Filipinler:

Venezuela:

Venezuela:
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Meksika:

Meksika:

Hindistan:

Hindistan:

Kenya:

Kenya:

Zimbabve:

Zimbabve:

Şili:

Şili:
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Peki adeta karnaval havasının yaşandığı podyumda Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman ne giydi? Kendisi oldukça sade, beyaz uzun bir elbiseyle boy gösterdi.

Peki adeta karnaval havasının yaşandığı podyumda Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman ne giydi? Kendisi oldukça sade, beyaz uzun bir elbiseyle boy gösterdi.

İşte Ayliz Duman'ın ülkemizi temsil ettiği kostümü:

Gelen tepkileri de birlikte görelim:

Gelen tepkileri de birlikte görelim:
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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seremoni-.-

Ayliz sanki düğün sonrası yemek için konuklarıyla beraber, o beyaz elbise başka yerde giyilmemeli. Güzeller diyerek tum ulkelerden secme hatunlar var ama ben... Devamını Gör

Sanat_kedisi

Olmamaış, yani hiç mi gözünüz yok, hadi yok bari önceki yarışmalara bakıp azıcık referans alsaydınız. Beyaz ne alaka, kırmızı dikkat çekici bir kıyafet olmal... Devamını Gör

dogrucu adam

biri turkey kelimesine takilmis...dünya egypten derken,sen misir diyorsun,dünya morocco derken,sen fas diyorsun,kimse sana takilmiyor...bu arada misirli biri... Devamını Gör