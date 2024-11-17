Ayliz Duman Çok Sade Kaldı: Miss Universe 2024'te Gelmiş Geçmiş En Çarpıcı Ulusal Kostümler Giyildi!

Meksika'nın başkentinden düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nın (Miss Universe 2024) kazananı belli oldu. Danimarka temsilcisi Victoria Kjær Theilvigo '2024 Kainat Güzeli' ünvanına layık görüldü. Theilvigo'nun tacını taktığı yarışmada ülkemizi ise Ayliz Duman temsil etti. Son yılların en başarılı kostümlerinin giyildiği yarışmada görsel şölen yaşandı. Dereceye giremeyen Ayliz'in giydiği kostüm hem çok sade hem de ülke temsiliyle alakasız bulundu.