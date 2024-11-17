Nilgün Belgün, Icardi'nin Erkek Kardeşinin Wanda'ya Zehir Zemberek Tepkisine Ders Tadında Bir Yorum Yaptı!
Nilgün Belgün, Icardi'nin Erkek Kardeşinin Wanda'ya Zehir Zemberek Tepkisine Ders Tadında Bir Yorum Yaptı!
Tansiyonun bir an olsun düşmediği Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde sürekli yeni bir olay yaşanıyor. Skandalların art arda patlak verdiğine şahit olduğumuz kaosa farklı isimlerden de yorumlar geliyor. Icardi'nin erkek kardeşi Guido Icardi geçtiğimiz gün eski yengesine zehir gibi sözler söylemişti. Konuya bu sefer de Nilgün Belgün dahil oldu. Ünlü oyuncunun ders niteliğindeki tepkisi dikkatlerden kaçmadı.
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Epey uzun bir zamandır hem spor hem de magazin gündemini meşgul eden Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin çalkantılı ilişkisinde artık sona gelindi, yani bir değişiklik olmazsa tabii.
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Kendisinden 13 yaş küçük Arjantinli rapçi L-Gante'yle aşkını duyuran, hatta yaklaşık 3 yıldır Icardi'ye ihanet ettiği konuşulan Wanda Nara'ya yönelik tepkiler büyüyor.
Tottenham maçında sakatlandıktan sonra çocukları için DNA testi istediği ve Wanda'ya boşanma davası açtığı Icardi'nin "Hayatımı mahvettin. Sakatlanmam senin suçun. Sen rezil bir kadınsın. Kötü bir annesin. Sen bir yalancısın" dediği iddiasıysa büyük gündem oldu.
Skandallarla dolu iddiaların kol gezdiği olaya dair son yorumda yıldız futbolcunun erkek kardeşi Guido Icardi'den geldi.
Guido, Instagram hesabından "Bugün kutlama günü! Nihayet o iğrenç insan ailemden uzaklaştı, artık başkalarının sorunu" diyerek eski yengesine fena salladı.
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Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olunca pek çok isimden yorum da geldi. Bu kişilerin arasında Nilgün Belgün de yer aldı.
"Konuyu kapatmamalılar artık" diyen ünlü oyuncu, yıldız çiftin çocukları konusuna dikkat çekerken "Bunların da ipliği pazara çıktı yahu" demekten de kendini alamadı.
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