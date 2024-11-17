Nilgün Belgün, Icardi'nin Erkek Kardeşinin Wanda'ya Zehir Zemberek Tepkisine Ders Tadında Bir Yorum Yaptı!

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde sürekli yeni bir olay yaşanıyor. Skandalların art arda patlak verdiğine şahit olduğumuz kaosa farklı isimlerden de yorumlar geliyor. Icardi'nin erkek kardeşi Guido Icardi geçtiğimiz gün eski yengesine zehir gibi sözler söylemişti. Konuya bu sefer de Nilgün Belgün dahil oldu. Ünlü oyuncunun ders niteliğindeki tepkisi dikkatlerden kaçmadı.