Hande Ünsal Giydiği Sahne Kostümünün Azizliğine Uğrayıp Linçlenince Eleştirilere Cevap Vermekten Çekinmedi!
Hande Ünsal Giydiği Sahne Kostümünün Azizliğine Uğrayıp Linçlenince Eleştirilere Cevap Vermekten Çekinmedi!
Hande Ünsal 'Sözüm Söz', 'Yorgun Savaşçı' gibi birçok şarkısıyla müzik dünyasının sevilen isimleri arasına girdi. Her çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı konser maratonuna da tam gaz devam ediyor. Sahnedeki performansıyla dinleyicilerine keyif vakit geçirten Ünsal aynı zamanda kombinleriyle de öne çıkıyor. Ünlü popçu geçtiğimiz akşam İstanbul'da konser verdi. Transparan bir kombinin azizliğine uğrayan Hande Ünsal kendisine yönelik eleştirilere de tek tek cevap verdi.
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İlk olarak Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu'nun "Köle" adlı şarkısında yaptığı kadın vokal sesiyle tanınan Hande Ünsal kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.
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"Daha İyi", "Oyna Oyna", "Yorgun Savaşçı", "Gönder Gelsin", "Yangın", "Yarı Deli" gibi birçok şarkısıyla dillere pelesenk olmayı başardı.
Pop dünyasının öne çıkan isimleri arasına giren Ünsal aynı zamanda hem güzelliği hem de sahne şovlarıyla da büyük beğeni topladı, toplamaya da devam ediyor.
Ünlü şarkıcının da pek çok hemcinsi gibi sahne kıyafetleri yüzünden zaman zaman eleştirilerin hedefi olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Bu olaylardan biri de geçtiğimiz akşam yaşandı. İstanbul'da konser veren Hande Ünsal siyah göğüs dekolteli ve tül bir tulum tercih etti.
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Şarkı söylerken dans gösterilerine de imza atan ünlü şarkıcı hareket ettikçe kıyafetinde katlanmalar oldu. Bunu gören bir kesimse "İç çamaşırı görünüyor" diyerek eleştirmeye başladı.
O anlardan biri...
Örneğin bir kullanıcıdan "Çok güzel olmuşsun ama iç çamaşırın bu kadar net göze sokulması belki tuhaf geliyor" tepkisi geldi.
Takipçisinin yorumunu pas geçmeyen ünlü şarkıcının onun iç çamaşırı olmadığını söyledi.
Öte yandan bir başka kullanıcı da "O nasıl kıyafet" diyerek sert çıkışında ünlü şarkıcıdan "Kadının kadına yaptığına bak" çıkışı geldi!
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Birçok kullanıcıysa üst üste paylaşım yapan Hande Ünsal'a destek çıktı...
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