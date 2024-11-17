Hande Ünsal Giydiği Sahne Kostümünün Azizliğine Uğrayıp Linçlenince Eleştirilere Cevap Vermekten Çekinmedi!

Hande Ünsal 'Sözüm Söz', 'Yorgun Savaşçı' gibi birçok şarkısıyla müzik dünyasının sevilen isimleri arasına girdi. Her çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı konser maratonuna da tam gaz devam ediyor. Sahnedeki performansıyla dinleyicilerine keyif vakit geçirten Ünsal aynı zamanda kombinleriyle de öne çıkıyor. Ünlü popçu geçtiğimiz akşam İstanbul'da konser verdi. Transparan bir kombinin azizliğine uğrayan Hande Ünsal kendisine yönelik eleştirilere de tek tek cevap verdi.