Biri Mehmet Ali Erbil’e Bir Defa Bile Gülmeyen Kaliteli İnsanları Ararken Geçmişin Kaos Dolu Sayfalarını Açtı!

Bir dönemin en ünlü şovmeni olan Mehmet Ali Erbil bir kesim tarafından çok sevilse de bir kesimin gönlünü hiç kazanamadı. Yıllar içindeki yükselişi son dönemlerde hızla dibi gören Erbil, yasa dışı bahis suçlamalarıyla yeniden gündem oldu. Bir X kullanıcısıysa hazır gündem olan ünlü sunucu hakkında bir tweet attı. Mehmet Ali Erbil'e 1 defa bile gülmeyen 'kaliteli' insanları arayan kullanıcı istemeden de olsa eski defterleri açtı.

Gülenler yine kahkaha tufanına kapılırken gülmeyenlerse yeniden sinir olmaya devam etti.