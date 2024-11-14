Biri Mehmet Ali Erbil’e Bir Defa Bile Gülmeyen Kaliteli İnsanları Ararken Geçmişin Kaos Dolu Sayfalarını Açtı!
Biri Mehmet Ali Erbil’e Bir Defa Bile Gülmeyen Kaliteli İnsanları Ararken Geçmişin Kaos Dolu Sayfalarını Açtı!
Bir dönemin en ünlü şovmeni olan Mehmet Ali Erbil bir kesim tarafından çok sevilse de bir kesimin gönlünü hiç kazanamadı. Yıllar içindeki yükselişi son dönemlerde hızla dibi gören Erbil, yasa dışı bahis suçlamalarıyla yeniden gündem oldu. Bir X kullanıcısıysa hazır gündem olan ünlü sunucu hakkında bir tweet attı. Mehmet Ali Erbil'e 1 defa bile gülmeyen 'kaliteli' insanları arayan kullanıcı istemeden de olsa eski defterleri açtı.
Gülenler yine kahkaha tufanına kapılırken gülmeyenlerse yeniden sinir olmaya devam etti.
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Türk televizyon tarihinin kuşkusuz en acayip isimlerinden bir tanesi olan Mehmet Ali Erbil geçmişten bugüne yaptıklarıyla pek çoğumuzu hayrete düşürmeyi başarmış bir isim!
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Sunduğu yarışma programlarıyla her daim dikkatleri üzerinde tutmayı başaran Mali, yer aldığı her yapımda haftalarda konuşacak eylemlere imza atardı.
Kendisinin RTÜK'le de hiçbir zaman yıldızının barışmadığını söylesek yanlış olmaz! 😅Hatırlarsınız bu zamana kadar neler yaptı neler...
Örneğin sunduğu bir yarışmanın canlı yayınında 'pantolon indirme' skandalına imza atıp hafızamızın karanlık noktasını günden güne büyütmeyi de başardı sağolsun!
Her hareketiyle apayrı bir gündem yaratan Mehmet Ali Erbil yıllar içerisindeki uçuk kaçık halleriyle kimilerine 'eğlenceli' ve 'komik' gelse de kimilerine de 'saçmalıyor artık!' dedirtmişti.
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Özellikle son dönemlerde bambaşka birine dönüşen ve kariyerini tamamen bir kenara bırakan 'ekranların haylaz çocuğu' Mali geçtiğimiz günlerde pek de hoş olmayan bir konuyla gündem oturdu.
Kendisi yasa dışı bahis suçlamayısıyla gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilmişti. Daha sonraysa ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.
Bir zamanlar hem ekranların hem de sosyal medyanın trol insanlarından ünlü şovmen gündemdeyken hakkında pek çok paylaşım yapılıyor tabii.
Bunlardan biri de '@portovecchiaaa' adlı X kullanıcısının, Mehmet Ali Erbil'e 1 defa bile gülmeyen kaliteli insanları aramak istediği tweet oldu.
Kullanıcının bu paylaşımına kimileri "Ben kendisine hiç gülmüyorum" diyerek yanıt verse de kimileri de Erbil'in eski deli dolu hallerini tek tek ortaya çıkarttı.
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Gelin kimler Mehmet Ali Erbil'in hangi hallerine gülmüşler beraber görelim...
"ya bak işine birader şuna nasıl gülmezsin"
"Şuna da mı gülmedin a*k sosyopat mısın sen"
"Adam komple karaktersizin önünde gideni ama şunada gülersin be"
"Her seferinde gözlerimden yaşlar gele gele gülüyorum maalesef ki…"
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"babaannem şu sahneye gülerken vefat etti maalesef"
"Bu adam bu alemin oyuncusu falan değil, Bu adam oyunu icat eden adam."
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"Alet düştü şakasına bile her açtığımızda güleriz mesela"
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"Mehmet Ali Erbil kanlı bıçaklı düşmanım bile olsa yine kahkaha atardım bu bölümde. Saçmalamayın."
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"Dünyanın en komik şovmeni ya"
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"Okan Buruk'a boyunu hatırlatması gülmeye yeter"
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"Bu adam komedyen değil şakayı bulan adam"
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"1 yıl güldük maalesef"
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"Şu bile tek başına hayvan gibi komik"
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"Şu bile saatlerce güldürür"
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"Olm bak sadece şu sekans bile friends’in hımym’in tüm sezonlarından daha komiktir aw. Türkiye’de freak show kültürü Mali ile geldi lan. Adam ucube scoutingi konusunda Wenger ile kapışır. Tnt’de açıl susam açıl bölümleri öyle böyle yarmıyor"
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"Memedalinin meeee demekten aldığımız keyif"
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