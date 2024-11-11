Zirveden En Dibe Bir Ünlünün Çöküş Portresi: Mehmet Ali Erbil

Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis reklamı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ünlü isimlerden biri oldu. Pek çoğumuzun 'Mali' diye seslendiği ünlü sunucunun adliyeye sevki gerçekleşti.

Gelin, Mehmet Ali Erbil'in kendi elleriyle getirdiği sonunu nasıl hazırladığını detaylarıyla görelim...