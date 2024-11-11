Zirveden En Dibe Bir Ünlünün Çöküş Portresi: Mehmet Ali Erbil
Zirveden En Dibe Bir Ünlünün Çöküş Portresi: Mehmet Ali Erbil
Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis reklamı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ünlü isimlerden biri oldu. Pek çoğumuzun 'Mali' diye seslendiği ünlü sunucunun adliyeye sevki gerçekleşti.
Gelin, Mehmet Ali Erbil'in kendi elleriyle getirdiği sonunu nasıl hazırladığını detaylarıyla görelim...
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Türk televizyon dünyasının en troll insanı olarak tarihe geçen Mehmet Ali Erbil yaptığı her hareketiyle, söylediği her sözüyle ve kaos dolu özel hayatıyla skandallara imza atmış bir isim.
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Sunucu kimliğiyle tanıdığımız, bir dönem ekranların dev isimlerinin başında gelen Mehmet Ali Erbil'i kendi eliyle hazırladığı sonunu nasıl getirdiğini adım adım görelim...
Tiyatro sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak dünyaya gelen Mehmet Ali, 8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini birçok şehirde devam ettiren Erbil İstanbul, Ankara ve Balıkesir'deki okullara gitti.
1970 yılında üvey babasının kendisini evde istememesi üzerine Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümüne yatılı olarak başladı. Hocası Cüneyt Gökçer'in emeğiyle o dönem birçok tiyatro oyununda rol alan Mehmet Ali Erbil, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı.
Henüz 16 yaşındayken hocası tarafından Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Küheylan' oyununa başrol olarak seçildi. 17 yaşındayken de bu rolle 'En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandı.
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Oyunların dışında farklı alanlara da yöneldi elbette. 21 yaşındayken tv programı için ilk defa teklif aldı. Tek kanallı yayın dönemi zamanında TRT'yle anlaşan Erbil, kendisi gibi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencisi olan Derya Baykal'la 'Metronom' adlı eğlence programını sunarak ilk kez kamera karşısına geçti.
1984 yılında Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturup özel kanalların açılmasıyla birlikte kendini, TRT'den Kanal 6'ya geçerken buldu.
Mali, ilk evliliğini de 1980 yılında yaptı. Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile nikah masasına oturduktan 5 yıl sonra boşandı. Boşandığı eşiyle aynı yıl tekrar evlenen Erbil, sonra yine boşandı. 2 kez aynı kadınla evlilik yapan Erbil'in bu evliliğinde kızı Sezin Erbil dünyaya geldi.
1985 yılda Yeşilçam ustalarından İlyas Salman'la beraber Uyanıklar Dünyası adlı filmdeki rolüyle oyunculuk konusunda büyük beğeni topladı. Ardından da Nevra Serezli ile aynı yıl dönemin popüler magazin dergisi Süper Gazete reklamında rol alarak adını daha da duyurdu.
Eğlence programlarıyla televizyon dünyasına giriş yapmasının ardından kısa bir süre sonra yarışma programlarıyla öne çıktı bildiğiniz üzere.
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Kariyer basamaklarını çıkan Mali özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam etti. 1989 yılında oyuncu Nergis Kumbasar ile evlendi. 1996'da boşanan ikilinin Yasmin adlında bir kızları dünyaya geldi.
Ebru Cündübeyoğlu ve Özlem Yıldız'la da kaos dolu ilişkiler yaşadı. Aldatma iddialarının kol gezdiği ilişkisinde, Çarkıfelek programında hostes olan Özlem Yıldız'la nişanlılık dönemi de geçirmişti.
'Tutabilene aşk olsun' mottosuyla ilerleyen ünlü sunucu 2001 yılında Nefise Karatay ile sevgili oldu. İkilinin çıplak pozlarıysa hepimize travma yaşattı adeta.
Özel hayatıyla manşetlerde yer edinen Mali, Çarkıfelek'in ilk zamanlarında epey eğlenceli bulunsa da ilerleyeden dönemlerde programdaki garip ve 'aykırı' davranışları da göze batmaya başladı tabii.
Ki hatırlarsınız, Çarkıfelek öncesi atv'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunan Mehmet Ali Erbil'in pantolon indirme rezilliği üzerine RTÜK harekete geçmiş ve yasalara uygun olmayan olayın ardından televizyon programlarına ara vermişti.
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Ekranlara geri dönüp, Aylin Coşkun'u düpedüz taciz eden Erbil skandal üzerine skandal üstüne skandala imza attı. Hosteslerine yönelik tavırları da malumdu. Bir dönem biten yarışma pek çok kişiye derin nefes aldırsa da ilerleyen yıllarda yeniden başladı.
Posta gazetesinden Suna Akyıldız'ın haberine göre, yarışmanın ilk bölümünde Yıldız Tilbe ve Rober Hatemo'yu konuk eden şovmenin, üzerinde robdöşambrla konuklarını ziyaret etti. Dans eden Erbil'in önü açıktı ve söylenenlere göre iç çamaşırı da giymiyordu.
2011 yılında TNT'de 'Açıl Susam Açıl' adlı yarışma programını sunduğu dönemlerde bir canlı yayın esnasında konuklardan birine baton salam yedirmeye çalışması da ayrı kaos olmuş ve maalesef bu görüntü hafızalara kazınmıştı.
Popülerliği hızla artan Erbil, magazin dünyasında da sıkça kendine yer buldu. Ancak bunların çoğu tatlı sebepler değildi! Belki hatırlayanlarınız vardır, 2009 yılında Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler Etiler’deki bir villaya baskın düzenlemişti. O sırada aralarında ünlü şovmenle birlikte şarkıcı Gökhan Güney ve “uzaylı türkücü” lakaplı Mustafa Topaloğlu dahil 27 kişi gözaltına alındı.
Erbil, serbest kaldıktan sonra “Yaşasın özgürlük” diye bağırdı. Gökhan Güney ve Mustafa Topaloğlu ise oyun oynamadıklarını, sadece arkadaşlarını ziyarete gittiklerini iddia etti.
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Yine 2010 yılında Kıbrıs'ta bir kumarhanede röportaj veren Mali "Ben çok aklı başında oynayanlardanım. Çok itinayla oynuyorum. Hiçbir zaman ayırdığımın dışında kumara para harcamamışımdır. Keşke herkes öyle oynasa. 30 yıldır oynuyorum, yani yazılan çizilenler doğru olsaydı, benim gibi 30 yıldır kumar oynayan birinin hiçbir şeyi kalmazdı" ifadelerini kullandı.
Alkol alamadığı için kumarla deşarj olduğunu açıkladı hatta. O zamana kadar 175 bin dolar kaybettiğini bile itiraf etti.
O dönemlerde bol bol kumar pozları veren Mehmet Ali Erbil'in hayatı günden günden yokuşa süreklendi desek yeridir.
Özellikle son dönemlerde genç sevgililer yapıp kendini TikTok'a adayan bir dönemin efsane şovmeni canlı yayınlarda garip hareketler yaparak para toplar hale geldi.
Hızlı adımlarla çöküşe koşan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda Serdar Ortaç'la verdiği bu pozlarla gündeme bomba gibi düştü.
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Kumar ve yasa dışı bahis konusunun bir noktada patlayacağı belliydi tahmin edersiniz. O gün bugün oldu!
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ile birlikte 20 kişi hakkında gözaltı talimatı çıktı. Şüphelilerden 16'sı tutuklama telebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Mehmet Ali Erbil, mahkemeye sevk edilirken basın mensuplarına tutukladığını söyleyince "Cezaevine mi gönderilecek?" diye düşündürttü.
Mahkeme geçtiğimiz dakikalarda şovmen hakkında karar verdi. Buna göre; Mehmet Ali Erbil’in ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Serbest bırakıldan sonra jet hızıyla açıklama yapan Mehmet Ali Erbil iddiaları kabul etmeyip, ""Malta’ya bir açılış için gittik Serdar Ortaç’la kendimizi öyle bir ortamın içinde bulduk" dedi.
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