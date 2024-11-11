Yasa Dışı Bahis Nedeniyle Gözaltına Alınan Şovmen Mehmet Ali Erbil Ev Hapsi Şartıyla Serbest Bırakıldı

Şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz gibi isimlerle birlikte yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri de şovmen Mehmet Ali Erbil olmuştu. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil, savcılıkta yapılan işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme, şovmen Mehmet Ali Erbil’in ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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