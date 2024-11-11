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Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılan Serdar Ortaç'tan İlk Açıklama Geldi!

Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılan Serdar Ortaç'tan İlk Açıklama Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
11.11.2024 - 18:59

Ünlülere yönelik yapılan yasa dışı bahis operasyonuyla gözaltına alınan isimlerden olan SerdarOrtaç geçtiğimiz dakikalarda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ev hapsi alan ünlü şarkıcıdan jet hızıyla açıklama geldi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleriyle birlikte bazı ünlü isimlerin de aralarında yer aldığı 23 şüphelinin kimliği açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleriyle birlikte bazı ünlü isimlerin de aralarında yer aldığı 23 şüphelinin kimliği açıklandı.

Yasa dışı bahis reklamı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ünlü isimlerden biri de Serdar Ortaç oldu.

Yasa dışı bahis reklamı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ünlü isimlerden biri de Serdar Ortaç oldu.

Detayları buradan da görebilirsiniz:

Sunucu Mehmet Ali Erbil'le beraber tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen ünlü şarkıcı cephesinde bir gelişme yaşandı.

Sunucu Mehmet Ali Erbil'le beraber tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen ünlü şarkıcı cephesinde bir gelişme yaşandı.

Detaylar:

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Ortaç jet hızıyla açıklamalarda bulundu:

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Ortaç jet hızıyla açıklamalarda bulundu:

“Otel açılışına davet ettiler. Katakulliye gelip cep telefonundan oyunu çektiler. Oyuna geldik. Mehmet Ali de aynı. Onun da suçu yok.”

“Otel açılışına davet ettiler. Katakulliye gelip cep telefonundan oyunu çektiler. Oyuna geldik. Mehmet Ali de aynı. Onun da suçu yok.”
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