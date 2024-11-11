Yasa Dışı Bahis Nedeniyle Gözaltına Alınan Mehmet Ali Erbil Tutuklandığını Açıkladı

Günün en önemli haberi yasa dışı bahis reklamı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ünlü isimlerdi. Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin yanı sıra pek çok internet fenomeninin de gözaltına alınmasının ardından en çok merak edilen isimlerden biri Mehmet Ali Erbil'in tutuklanıp tutuklanmayacağıydı. Ünlü şovmen mahkemeye sevk edilirken basın mensuplarına tutukladığını söyledi.