Türkiye Vatandaşı İvanna Köksal Gagauzya Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Aday Oldu
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Moldova'ya bağlı Gagauzya Özerk Bölgesi'nde 15 Kasım Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Seçimde sekiz aday yarışacak ve adaylar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir isim de bulunuyor. Aday, uzun yıllardır Türkiye ile Gagauzya arasındaki ilişkilerde görev alıyor.
Gagauzya'da seçime sekiz aday giriyor.
Köksal'ın Türkiye ile bağları aile hayatına da uzanıyor.
Köksal hastalara tedavi, öğrencilere burs imkanı sağlıyor.
Köksal özerk statünün korunmasını hedefliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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