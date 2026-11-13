Türkiye Vatandaşı İvanna Köksal Gagauzya Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Aday Oldu

Köksal siyasete girmeden önce televizyon spikerliği ve genel müdürlük yaptı, ardından Gagauzya Başkanlığı bünyesinde insani, sosyal ve medya projelerinin koordinasyonunda görev aldı. İki dönem Moldova Parlamentosu'nda, iki dönem de Gagauzya'da milletvekilliği yapan Köksal, Moldova-Türkiye Dostluk Grubu Başkanlığı'nı da yürüttü. 2025 Moldova Parlamento seçimlerinde üyesi olduğu Sosyalist Parti'nin ŞOR siyasi oluşumuyla ittifak kurmasına karşı çıkarak milletvekili adaylığından çekildi.

Hem Türkiye hem de Moldova vatandaşı olan Köksal, eski TRT temsilcisi Rafet Köksal ile evli. Artvin'in Ardanuç ilçesinden olan Rafet Köksal'la çiftin Ankara'da üniversite öğrenimini sürdüren 21 yaşında bir kızları bulunuyor. Yaklaşık 20 yıldır Türkiye, Moldova ve Gagauzya arasında çeşitli çalışmalar yürüten Köksal, sağlık, eğitim ve kültür alanındaki faaliyetleriyle Gagauzya'daki ihtiyaç sahiplerinin Türkiye'deki imkânlardan yararlanmasına aracılık etti.