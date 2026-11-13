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Türkiye Vatandaşı İvanna Köksal Gagauzya Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Aday Oldu

Türkiye Vatandaşı İvanna Köksal Gagauzya Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Aday Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 22:04
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Moldova'ya bağlı Gagauzya Özerk Bölgesi'nde 15 Kasım Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Seçimde sekiz aday yarışacak ve adaylar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir isim de bulunuyor. Aday, uzun yıllardır Türkiye ile Gagauzya arasındaki ilişkilerde görev alıyor.

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Gagauzya'da seçime sekiz aday giriyor.

Gagauzya'da seçime sekiz aday giriyor.

Moldova'nın güneyindeki Gagauzya Özerk Bölgesi, 15 Kasım Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Sekiz adayın yarışacağı seçimde bağımsız aday olan İvanna Köksal, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Köksal, uzun yıllardır yürüttüğü sosyal ve kültürel çalışmaların yanı sıra Türkiye ile Gagauzya arasındaki ilişkilerde üstlendiği görevlerle tanınıyor.

Türk dili ve kültürünün yaşatıldığı Gagauzya, özel statüye sahip bir özerk bölge. Yaklaşık 1.848 kilometrekare yüzölçümüne ve 129 bin nüfusa sahip bölgenin yönetim merkezi Komrat, Çadır-Lunga ve Vulkaneşti ise diğer önemli yerleşim merkezleri. Ekonomi ağırlıklı olarak tarıma ve tarıma dayalı sanayiye dayanıyor, şarapçılık, tahıl ve meyve üretimi ile bitkisel yağ sanayi başlıca faaliyet alanlarını oluşturuyor.

Köksal'ın Türkiye ile bağları aile hayatına da uzanıyor.

Köksal'ın Türkiye ile bağları aile hayatına da uzanıyor.

Köksal siyasete girmeden önce televizyon spikerliği ve genel müdürlük yaptı, ardından Gagauzya Başkanlığı bünyesinde insani, sosyal ve medya projelerinin koordinasyonunda görev aldı. İki dönem Moldova Parlamentosu'nda, iki dönem de Gagauzya'da milletvekilliği yapan Köksal, Moldova-Türkiye Dostluk Grubu Başkanlığı'nı da yürüttü. 2025 Moldova Parlamento seçimlerinde üyesi olduğu Sosyalist Parti'nin ŞOR siyasi oluşumuyla ittifak kurmasına karşı çıkarak milletvekili adaylığından çekildi.

Hem Türkiye hem de Moldova vatandaşı olan Köksal, eski TRT temsilcisi Rafet Köksal ile evli. Artvin'in Ardanuç ilçesinden olan Rafet Köksal'la çiftin Ankara'da üniversite öğrenimini sürdüren 21 yaşında bir kızları bulunuyor. Yaklaşık 20 yıldır Türkiye, Moldova ve Gagauzya arasında çeşitli çalışmalar yürüten Köksal, sağlık, eğitim ve kültür alanındaki faaliyetleriyle Gagauzya'daki ihtiyaç sahiplerinin Türkiye'deki imkânlardan yararlanmasına aracılık etti.

Köksal hastalara tedavi, öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

Köksal hastalara tedavi, öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

Köksal, siyasi görevlerinin dışında yürüttüğü sosyal yardım çalışmalarında Türkiye'deki kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve hayırseverlerin desteğiyle çok sayıda hastanın ücretsiz tedavi edilmesini sağladığını belirtiyor. İşitme ve yürüme engelli bireyler ile hastalar için gereken malzemelerin temininde de görev alan Köksal, bu çalışmalarla binlerce kişiye ulaştığını söylüyor. Köksal sosyal yardım faaliyetlerini şu ifadelerle anlattı:

'Birçok hastanın Türkiye'de ücretsiz tedavilerini gerek kurumlar ve gerekse yardımseverler vasıtasıyla yaptırıyorum. Öğrencinin burslu olarak Türkiye'de okumasını sağlıyorum.'

Gagauz diline yönelik çalışmaları da bulunan Köksal, Gagauzya'nın ilk renkli ve çok sayfalı gazetesini yayımladı, Gagauzca sözlükten 5 bin adet bastırıp dağıttığını açıkladı. Gagauzca, Türkçe, Rusça ve Romence bilen Köksal, Moldova Devlet Hizmet Madalyası ile Halk Kültürleri Edebiyat ve Folklor Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye ile Gagauzya arasındaki ticari ve kültürel ilişkilere katkıları nedeniyle de ödüllendirildi.

Köksal özerk statünün korunmasını hedefliyor.

Köksal özerk statünün korunmasını hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olarak yarışan Köksal'ın öncelikleri arasında Gagauzya'nın özerk statüsünün korunması bulunuyor. Moldova merkezi yönetimi ile Gagauzya arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesini isteyen Köksal, bölgenin yönetim yetkilerini daraltan uygulamaların kaldırılması gerektiğini savunuyor.

Köksal Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bugüne kadar yürüttüğü sağlık, eğitim ve sosyal yardım çalışmalarını genişletmeyi planladığını belirtti. Bölgenin özerk haklarının korunmasının yanı sıra Türkiye ile mevcut ilişkilerin geliştirilmesine de önem vereceğini söyleyen Köksal, dört dönemlik siyasi deneyimini ve sosyal çalışmalarını Gagauzya'nın yönetimine taşımak istiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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