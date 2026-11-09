Seçim Anketinde Siyasi Partilere Rakip Çıktı: Kararsızlar ve Sandığa Gitmeyenler Yüzde 33,1'e Ulaştı

Kararsızlar yüzde 11,9, sandığa gitmeyeceğini söyleyenler yüzde 10,5, fikri olmayan ya da yanıt vermeyenler yüzde 6,9, geçersiz oy kullanacağını belirtenler ise yüzde 3,8 oranında. Dört grubun toplamı seçmenin üçte birini buldu.

Bayrakçı, tabloyu 'İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum' sözleriyle özetledi. Bu kadar yüksek bir yanıtsızlık oranı karşısında seçim sonucunu sandıktan önce öngörmenin 'neredeyse imkânsız' hale geldiğini de ekledi.