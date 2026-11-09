Seçim Anketinde Siyasi Partilere Rakip Çıktı: Kararsızlar ve Sandığa Gitmeyenler Yüzde 33,1'e Ulaştı
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SONAR Araştırma'nın son seçim anketinde partilerin yanına bir 'rakip' daha eklendi: kararsızlar, sandığa gitmeyeceğini söyleyenler, görüş bildirmeyenler ve geçersiz oy kullanacağını belirtenler toplamda yüzde 33,1'e ulaştı. Bu oran, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'ye (yüzde 29,7) ve Yeni Parti'ye (yüzde 28,2) çıkan oyun da üzerinde kaldı.
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı 38 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştığını söyledi.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 29,7, Yeni Parti yüzde 28,2 aldı; aradaki fark 1,5 puana indi.
Ağustos başındaki SONAR ölçümünde Yeni Parti yüzde 34,3 ile birinci, AK Parti yüzde 30,2 ile ikinci sıradaydı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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