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Seçim Anketinde Siyasi Partilere Rakip Çıktı: Kararsızlar ve Sandığa Gitmeyenler Yüzde 33,1'e Ulaştı

Seçim Anketinde Siyasi Partilere Rakip Çıktı: Kararsızlar ve Sandığa Gitmeyenler Yüzde 33,1'e Ulaştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 10:56
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SONAR Araştırma'nın son seçim anketinde partilerin yanına bir 'rakip' daha eklendi: kararsızlar, sandığa gitmeyeceğini söyleyenler, görüş bildirmeyenler ve geçersiz oy kullanacağını belirtenler toplamda yüzde 33,1'e ulaştı. Bu oran, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'ye (yüzde 29,7) ve Yeni Parti'ye (yüzde 28,2) çıkan oyun da üzerinde kaldı.

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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı 38 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştığını söyledi.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı 38 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştığını söyledi.

Kararsızlar yüzde 11,9, sandığa gitmeyeceğini söyleyenler yüzde 10,5, fikri olmayan ya da yanıt vermeyenler yüzde 6,9, geçersiz oy kullanacağını belirtenler ise yüzde 3,8 oranında. Dört grubun toplamı seçmenin üçte birini buldu.

Bayrakçı, tabloyu 'İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum' sözleriyle özetledi. Bu kadar yüksek bir yanıtsızlık oranı karşısında seçim sonucunu sandıktan önce öngörmenin 'neredeyse imkânsız' hale geldiğini de ekledi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 29,7, Yeni Parti yüzde 28,2 aldı; aradaki fark 1,5 puana indi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 29,7, Yeni Parti yüzde 28,2 aldı; aradaki fark 1,5 puana indi.

Kararsızlar dağıtılmadan önce tablo daha da sıkışıktı: AK Parti yüzde 19,8, Yeni Parti yüzde 18,8 çıktı. Dağıtımın ardından İYİ Parti yüzde 10,9, DEM Parti yüzde 9,0, MHP yüzde 4,9, Zafer Partisi ile Anahtar Parti yüzde 3,1'er, CHP yüzde 3,0, Yeniden Refah yüzde 2,2, BBP ile TİP yüzde 1,3'er oy aldı. Diğer partilerin toplamı yüzde 3,3.

Ağustos başındaki SONAR ölçümünde Yeni Parti yüzde 34,3 ile birinci, AK Parti yüzde 30,2 ile ikinci sıradaydı.

Ağustos başındaki SONAR ölçümünde Yeni Parti yüzde 34,3 ile birinci, AK Parti yüzde 30,2 ile ikinci sıradaydı.

Ağustos ayındaki ankette kararsızlar dağıtılmadan önce Yeni Parti yüzde 24,1, AK Parti yüzde 21,2 almıştı. CHP ise yüzde 5 ile baraj altında görünüyordu; son ankette bu oran yüzde 3,0'a geriledi. Aynı ankette katılımcıların yüzde 59,4'ü erken seçimden yana, yüzde 32,9'u karşıydı.

Üç ay içinde birinci sıradaki parti değişti, aradaki fark kapandı. Üstelik bu kez asıl soru hangi partinin önde olduğundan çok, yüzde 33,1'lik grubun sandıkta ne yapacağı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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