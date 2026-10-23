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Yeni Parti'nin İstanbul'daki İlk Belediyesi Belli Oldu

Yeni Parti'nin İstanbul'daki İlk Belediyesi Belli Oldu

Özgür Özel Kadıköy
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 10:25
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CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, yeni siyasi adresini açıkladı. Kösedağı, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye katıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. Bu kararla Kadıköy, İstanbul'da Yeni Parti'ye geçen ilk belediye oldu.

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Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk belediyesi belli oldu.

Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk belediyesi belli oldu.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, bir süredir merak edilen kararını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla kamuoyuna duyurdu. 20 yıldır CHP çatısı altında siyaset yapan Kösedağı, geçen ay partisinden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Videoda Kadıköylülere seslenen Kösedağı, disiplin sürecinin ardından geçen bir ayda sahada vatandaşlarla bir araya geldiğini ve aldığı geri dönüşlerin kararında belirleyici olduğunu anlattı. Kösedağı, 'Bundan sonra siyasi yolculuğuma Genel Başkanımız sayın Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye katıldığımı bilmenizi isterim' dedi.

Kösedağı'nın açıklamasına göre bu adımı tek başına atmadı. Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki 36 partili üyeden 30'u da başkanla aynı yolu seçti. Paylaşımına 'YENİ bir başlangıç…' notunu düşen Kösedağı, böylece İstanbul'da Yeni Parti'ye geçen ilk belediye başkanı oldu.

Mesut Kösedağı'n paylaştığı video:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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