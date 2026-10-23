Yeni Parti'nin İstanbul'daki İlk Belediyesi Belli Oldu
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CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, yeni siyasi adresini açıkladı. Kösedağı, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye katıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. Bu kararla Kadıköy, İstanbul'da Yeni Parti'ye geçen ilk belediye oldu.
Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk belediyesi belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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