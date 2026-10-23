Yeni Parti'nin İstanbul'daki İlk Belediyesi Belli Oldu

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, bir süredir merak edilen kararını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla kamuoyuna duyurdu. 20 yıldır CHP çatısı altında siyaset yapan Kösedağı, geçen ay partisinden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Videoda Kadıköylülere seslenen Kösedağı, disiplin sürecinin ardından geçen bir ayda sahada vatandaşlarla bir araya geldiğini ve aldığı geri dönüşlerin kararında belirleyici olduğunu anlattı. Kösedağı, 'Bundan sonra siyasi yolculuğuma Genel Başkanımız sayın Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye katıldığımı bilmenizi isterim' dedi.

Kösedağı'nın açıklamasına göre bu adımı tek başına atmadı. Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki 36 partili üyeden 30'u da başkanla aynı yolu seçti. Paylaşımına 'YENİ bir başlangıç…' notunu düşen Kösedağı, böylece İstanbul'da Yeni Parti'ye geçen ilk belediye başkanı oldu.