article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yeni Parti Vekilleri Halk TV'ye Kayyum Atanmasını Siyah Bant Yapıştırarak Protesto Etti

Yeni Parti Vekilleri Halk TV'ye Kayyum Atanmasını Siyah Bant Yapıştırarak Protesto Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.10.2026 - 11:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda YENİ Parti'li milletvekilleri, Halk TV'ye kayyum atanmasını gözlerini ve ağızlarını siyah bantla kapatarak protesto etti. Komisyon, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere toplanmıştı. Aynı sabah polis ekipleri Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına girmiş, kanala kayyum atanmış ve yayın durdurulmuştu. Vekiller, teklifin görüşmelerine başlanmadan önce komisyon salonunda sessiz bir eylem yaptı. Özgür Karabat ve Cavit Arı açıklamalarında, kanalın susturulduğunu ve milletin haber alma hakkının engellendiğini savundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vekiller, fon teklifinin görüşüldüğü komisyonda Halk TV için sessiz kaldı

Vekiller, fon teklifinin görüşüldüğü komisyonda Halk TV için sessiz kaldı

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda o gün tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi görüşülüyordu. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Halk TV'ye yapılan sabah operasyonunu kınadığını söyledi. Karabat'a göre kanalın, Ekrem İmamoğlu'nun savunmaya başlayacağı gün kapatılması tesadüf değildi. Milletvekili, bunu milletin haber alma hakkına vurulmuş büyük bir darbe olarak niteledi ve Anayasa'nın 28. maddesindeki 'Basın hürdür, sansür edilemez.' hükmünü hatırlattı.

Antalya Milletvekili Cavit Arı ise Halk TV'nin Türkiye'deki izleyicinin yaklaşık yarısı tarafından takip edildiğini söyledi. Arı, fon krizini haberleştiren gazetecilerin önce tutuklandığını, ardından kanala kayyum atandığını ileri sürdü ve süreci hukuksuzluk olarak değerlendirdi. Komisyonda kanun teklifinin görüşmeleri, protestonun ardından da sürdü.

Halk TV'ye kayyum kararına siyasetten ve gazetecilerden tepki geldi

Kayyum kararı, 14 Ekim sabahı polis ekiplerinin Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına girmesinin ardından gündeme geldi; kanalın yayını durduruldu. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda halkın haber alma hakkının siyasi gerekçelerle engellendiğini söyledi ve ailesinin de hedef alındığını belirtti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını düzenleyip kayyum atamanın ancak diktatörlerin yapacağı bir iş olduğunu söyledi. Türkiye Gazeteciler Sendikası ile DEM Parti de karara tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise kanala kayyum atanmasını basın özgürlüğüne açık bir müdahale olarak değerlendirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın