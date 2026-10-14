Yeni Parti Vekilleri Halk TV'ye Kayyum Atanmasını Siyah Bant Yapıştırarak Protesto Etti

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda o gün tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi görüşülüyordu. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Halk TV'ye yapılan sabah operasyonunu kınadığını söyledi. Karabat'a göre kanalın, Ekrem İmamoğlu'nun savunmaya başlayacağı gün kapatılması tesadüf değildi. Milletvekili, bunu milletin haber alma hakkına vurulmuş büyük bir darbe olarak niteledi ve Anayasa'nın 28. maddesindeki 'Basın hürdür, sansür edilemez.' hükmünü hatırlattı.

Antalya Milletvekili Cavit Arı ise Halk TV'nin Türkiye'deki izleyicinin yaklaşık yarısı tarafından takip edildiğini söyledi. Arı, fon krizini haberleştiren gazetecilerin önce tutuklandığını, ardından kanala kayyum atandığını ileri sürdü ve süreci hukuksuzluk olarak değerlendirdi. Komisyonda kanun teklifinin görüşmeleri, protestonun ardından da sürdü.