Yeni Parti Vekilleri Halk TV'ye Kayyum Atanmasını Siyah Bant Yapıştırarak Protesto Etti
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda YENİ Parti'li milletvekilleri, Halk TV'ye kayyum atanmasını gözlerini ve ağızlarını siyah bantla kapatarak protesto etti. Komisyon, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere toplanmıştı. Aynı sabah polis ekipleri Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına girmiş, kanala kayyum atanmış ve yayın durdurulmuştu. Vekiller, teklifin görüşmelerine başlanmadan önce komisyon salonunda sessiz bir eylem yaptı. Özgür Karabat ve Cavit Arı açıklamalarında, kanalın susturulduğunu ve milletin haber alma hakkının engellendiğini savundu.
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Vekiller, fon teklifinin görüşüldüğü komisyonda Halk TV için sessiz kaldı
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Halk TV'ye kayyum kararına siyasetten ve gazetecilerden tepki geldi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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