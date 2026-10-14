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Cafer Mahiroğlu Sosyal Medyadan Duyurdu: Halk TV'ye Kayyum Atandı, Yayın Durduruldu

Cafer Mahiroğlu Sosyal Medyadan Duyurdu: Halk TV'ye Kayyum Atandı, Yayın Durduruldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 07:09 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 07:41
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Polis ekipleri sabah saatlerinde Halk TV'nin İstanbul merkez binasına girdi. Gelişmeyi kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, X hesabından yaptığı kısa bir paylaşımla duyurdu. Polis baskını sonrasın yayının durdurulduğu Halk TV'ye kayyum atandı.

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Halk TV'nin İstanbul'daki binasına sabahın erken saatlerinde polis baskını düzenlendi.

Halk TV'nin İstanbul'daki binasına sabahın erken saatlerinde polis baskını düzenlendi.

Düzenlenen baskının ardından kanala kayyum atandı, televizyon yayını durduruldu. Polis ekiplerinin binadaki aramaları sürerken, kanalın bulunduğu yol trafiğe kapatıldı ve çalışanların binaya girişine izin verilmedi.

Haberi Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu haberi sosyal medyadan duyurdu. Mahiroğlu paylaşımında 'Butlan lideri Kılıçdaroglu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de.' dedi.

Halk TV'ye polis ekiplerinin girmesinin ardından binadaki son gelişmeleri aktaran Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu yayının durdurulmasına ilişkin süreci şöyle aktardı: 'Halk TV Genel Yayın Yönermeni Suat Toktaş kayyum heyeti başkanı ile yayının devam etmesi konusunda yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı. Halk TV yayını durduruldu.'

Deniz Bayramoğlu bina içerisinde bu görüntüleri paylaştı:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den tepki!

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den tepki!

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'ye yönelik polis baskınına ve kanala kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Özel, 'Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir' diyerek tepki gösterdi. Halk TV çalışanlarının yanında olduklarını belirten Özel, 'Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler yenilecek' ifadelerini kullandı.

Özel sosyal medyadan şunları yazdı: 'Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler. Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken…. Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken… Tam da Türkiye’nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar. Belediyelere kayyım atayıp milletin iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV’ye kayyım atadılar.

Çünkü ACİZ ve KORKAKLAR! Halk TV’nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler. Türkiye bu kötülüğü yenecek. Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz. Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler YENİLECEK!'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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