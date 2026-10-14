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Kayyum Atanan Halk TV Yayını Kesildi: Kayyum Sonrası Yayınlanan Oyun Havası Görüntüleri Gündem Oldu

Kayyum Atanan Halk TV Yayını Kesildi: Kayyum Sonrası Yayınlanan Oyun Havası Görüntüleri Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 09:19
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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde Halk TV'nin İstanbul'daki ofisinde arama başlattı. Kanala kayyum atandı, yayınlar durduruldu. Kayyum sonrası yayını kesilen Halk TV’de Serhan Asker’in Görkemli Hatıralar programı yayınlandı. Programdaki ‘oyun havası’ görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

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Halk TV’ye bu sabah operasyon yapıldı, kanala kayyum atandı.

Halk TV’ye bu sabah operasyon yapıldı, kanala kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cafer Mahiroğlu hakkında 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, Halk TV’ye ve Mahiroğlu’nun ilişkili olduğu diğer şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.

Kanalda yayın durduruldu, yerine Görkemli Hatıralar yayınlandı.

Yayının durdurulduğu kanalda Serhan Asker’in Görkemli Hatıralar programı yayınlandı. Programdaki oyun havası görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Halk TV’de yayının durdurulduğu ilk an:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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