Kayyum Atanan Halk TV Yayını Kesildi: Kayyum Sonrası Yayınlanan Oyun Havası Görüntüleri Gündem Oldu
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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde Halk TV'nin İstanbul'daki ofisinde arama başlattı. Kanala kayyum atandı, yayınlar durduruldu. Kayyum sonrası yayını kesilen Halk TV’de Serhan Asker’in Görkemli Hatıralar programı yayınlandı. Programdaki ‘oyun havası’ görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.
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Halk TV’ye bu sabah operasyon yapıldı, kanala kayyum atandı.
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Kanalda yayın durduruldu, yerine Görkemli Hatıralar yayınlandı.
Halk TV’de yayının durdurulduğu ilk an:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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