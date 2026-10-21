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Yeni Parti İsim Değiştirecek mi? Mahkemeden Karar Geldi!

Yeni Parti İsim Değiştirecek mi? Mahkemeden Karar Geldi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
21.10.2026 - 11:24
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Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti’nin isminin hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini oy çokluğuyla reddetti. Bu kararla Yeni Parti isim değiştirmeyecek.

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Yeni Parti için isim kararı.

Yeni Parti için isim kararı.

Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'nin isminin ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi talebinin reddine karar verdi. Karar oy çokluğuyla alındı. YENİ Parti, ismini kullanmaya devam edecek.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılık iddiasıyla Yeni Parti'nin ismine ilişkin yapılan başvuruyu görüştü.

Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti’nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na aykırılığı gerekçesiyle hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini oy çokluğuyla reddetti.

Bu kararla YENİ Parti ismini kullanmaya devam edecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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