2 Dünya Devi 113 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak: Binlerce İş Pozisyonu Tek Sebepten Siliniyor
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Avrupa'da yüksek faiz, Çin rekabeti ve artan maliyetler nedeniyle başlayan yeniden yapılanma dalgası büyüyor. Volkswagen ve Bosch toplam 113 bini aşkın çalışanını işten çıkarmaya hazırlanırken, yapay zeka dönüşümü bankacılıktan havacılığa birçok sektörde binlerce pozisyonu ortadan kaldırıyor.
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Kaynak: AA
Yüksek faiz, daralan iç talep ve korumacı ticaret politikaları dev şirketleri radikal maliyet tedbirlerine zorluyor.
Otomotiv tedarikçileri, demir yolu ve havacılık şirketleri de kesinti planlarını açıkladı.
Yapay zeka ve dijital otomasyona geçiş, bankacılık ve telekomünikasyondaki kesintilerin gerekçeleri arasında öne çıkıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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