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2 Dünya Devi 113 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak: Binlerce İş Pozisyonu Tek Sebepten Siliniyor

2 Dünya Devi 113 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak: Binlerce İş Pozisyonu Tek Sebepten Siliniyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 11:20
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Avrupa'da yüksek faiz, Çin rekabeti ve artan maliyetler nedeniyle başlayan yeniden yapılanma dalgası büyüyor. Volkswagen ve Bosch toplam 113 bini aşkın çalışanını işten çıkarmaya hazırlanırken, yapay zeka dönüşümü bankacılıktan havacılığa birçok sektörde binlerce pozisyonu ortadan kaldırıyor.

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Kaynak: AA

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Yüksek faiz, daralan iç talep ve korumacı ticaret politikaları dev şirketleri radikal maliyet tedbirlerine zorluyor.

Yüksek faiz, daralan iç talep ve korumacı ticaret politikaları dev şirketleri radikal maliyet tedbirlerine zorluyor.

Avrupa ekonomisinde süregelen yüksek faiz baskısı, daralan iç talep ve küresel ticaretteki korumacı politikalar şirketleri ciddi tasarruf önlemleri almaya itiyor. Çinli üreticilerin fiyat avantajı ve ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri karşısında rekabet gücünü korumaya çalışan Avrupalı sanayi kuruluşları, tarihlerinin en kapsamlı istihdam kesintilerini devreye alıyor.

Bu küçülme dalgasının merkezinde Alman otomotiv devi Volkswagen yer alıyor. Şirket 2030 yılına kadar 100 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı planlarken, otomotiv tedarikçisi Bosch da 13 bini aşkın çalışanıyla ayrılma kararı aldı.

Otomotiv tedarikçileri, demir yolu ve havacılık şirketleri de kesinti planlarını açıkladı.

Otomotiv tedarikçileri, demir yolu ve havacılık şirketleri de kesinti planlarını açıkladı.

Elektrikli araç dönüşümündeki yavaşlama ve yükselen üretim giderleri sektördeki diğer büyük oyuncuları da harekete geçirdi. Tedarik devlerinden ZF Friedrichshafen 14 bin, Thyssenkrupp 11 bin kişilik kesinti planlıyor. Renault ise mühendislik kadrosunda 2 bin 400 kişilik azaltıma gidecek.

Kriz yalnızca otomotivle sınırlı kalmıyor. Alman demir yolu işletmecisi Deutsche Bahn 30 bin kişilik istihdam azaltımı yapıyor. Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM ise artan operasyonel maliyetler nedeniyle ilk etapta bin çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

Yapay zeka ve dijital otomasyona geçiş, bankacılık ve telekomünikasyondaki kesintilerin gerekçeleri arasında öne çıkıyor.

Yapay zeka ve dijital otomasyona geçiş, bankacılık ve telekomünikasyondaki kesintilerin gerekçeleri arasında öne çıkıyor.

Şirketlerin işten çıkarma gerekçeleri arasında yapay zeka ve dijital otomasyon sistemlerine geçiş ilk sıralarda yer alıyor. Bankacılık sektöründe Standard Chartered 7 bin çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanırken, Barclays operasyon süreçlerinde 5 bin çalışanıyla vedalaşacak.

Telekomünikasyon devlerinden Vodafone küresel ölçekte ve Almanya operasyonlarında toplam 3 bin 500, O2 Telefonica ise bin 100 çalışanını işten çıkararak maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Uzmanlar, bu sürecin geçici bir tasarruf önleminden çok Avrupa iş gücü piyasasında kalıcı bir yapısal dönüşüme işaret ettiğini vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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