2 Dünya Devi 113 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak: Binlerce İş Pozisyonu Tek Sebepten Siliniyor

Elektrikli araç dönüşümündeki yavaşlama ve yükselen üretim giderleri sektördeki diğer büyük oyuncuları da harekete geçirdi. Tedarik devlerinden ZF Friedrichshafen 14 bin, Thyssenkrupp 11 bin kişilik kesinti planlıyor. Renault ise mühendislik kadrosunda 2 bin 400 kişilik azaltıma gidecek.

Kriz yalnızca otomotivle sınırlı kalmıyor. Alman demir yolu işletmecisi Deutsche Bahn 30 bin kişilik istihdam azaltımı yapıyor. Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM ise artan operasyonel maliyetler nedeniyle ilk etapta bin çalışanının işine son vereceğini açıkladı.